Llegan Tigres y Rayados con realidades opuestas en la fecha 16

Los de la UANL cerrarán un torneo para el olvido ante su afición contra Cruz Azul, mientras que Rayados se medirá a Toluca

Luz y sombra es la realidad que se vive actualmente en el futbol regiomontano; esta noche los Tigres reciben al Cruz Azul y Rayados visita a Toluca. Los de la ‘U’ jugarán sus últimos partidos del Apertura 2026, en donde ya no se juega nada a su favor, mientras que los de la ‘Pandilla’ cuentan con aspiraciones para colarse a la Liguilla.

Los de la UANL cerrarán un torneo para el olvido ante su afición en contra de los ‘cementeros’ y las ‘Águilas’ del América; respecto al Monterrey, sus duelos serán en patio ajeno ante Toluca, Querétaro y Pumas.

Si bien es cierto que, para la escuadra de Víctor Manuel Vucetich Rojas, el cerrar decorosamente la campaña será vital; para los comandados por Matías Jesús Almeyda, el dejar escapar puntos complicaría su boleto para la ‘Fiesta Grande’, debido a que su primer rival busca posicionarse mejor en la tabla general y los dos restantes pelean también por colarse a Liguilla y se encuentran un punto debajo de los de la Sultana del Norte’.

Y de nueva cuenta, como la anterior semana, esta será una tarde-noche futbolera, en donde los auriazules recibirán a la ‘Máquina azul’ en el Estadio Universitario y los albiazules visitarán a los ‘Diablos rojos’ en el Nemesio Diez; ambas confrontaciones inician a las 19:00 horas. Las batallas corresponden a la fecha 16 del Torneo de Apertura 2026 en la Liga MX.

Y usted, amable lector, podrá presenciar en vivo y a todo color el ‘Clásico de las cementeras’ a través de las pantallas de Azteca 7, en donde contará con la mejor narración emitida por Christian Martinoli, el doctor Luis García, Jorge Campos y Zague, donde juntos ‘compartimos la emoción’.

ASÍ SALTARÁN AL RECTÁNGULO VERDE

Para el duelo entre nuevoleoneses y capitalinos, el juez central sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas será quien imponga el orden de las acciones en el partido. Los de Víctor Manuel Vucetich saltarán al terreno de juego con su vestimenta característica en amarillo total; respecto a los de Joel Huiqui, saldrán con su atuendo totalmente en blanco.

Quien impartirá la justicia en el encuentro entre los del Monterrey en contra de los mexiquenses es el árbitro central tapatío Daniel Quintero Huitrón. Los del ‘Averno’ saltarán al campo de la colonia San Bernardino con su uniforme tradicional en rojo, mientras que los de la ‘Pandilla’ lo harán totalmente de blanco, con vivos en azul marino en su jersey.

‘PITA LA MÁQUINA’, AQUÍ Y ALLÁ

La historia marca que son 68 las batallas oficiales que han tenido los de la UANL en contra de los de La Noria, en donde se contabilizan solo las batallas jugadas en Fase Inicial y Fase Final desde que se instituyeron los torneos cortos. En este lapso, los del Profe ‘Vuce’ han conquistado 23 victorias, por 19 empates y 26 derrotas, con 74 goles a favor y 82 en contra, para una diferencia de goles negativa de -8.

SE LES APARECE EL DIABLO

La cronología de los enfrentamientos entre ambas instituciones señala que son 70 los duelos oficiales que han sostenido los del Monterrey en contra de Toluca, donde solo se consideran las batallas de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

Los albiazules han conseguido 19 triunfos, por 25 igualadas y 26 juegos perdidos; en los que perforaron las redes enemigas en 85 ocasiones y en otras 105 sacaron el balón de su portería, teniendo una diferencia negativa de -20.