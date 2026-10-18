Llega Tigres a 11 juegos sin ganar de visitante tras igualar 1-1

Con este resultado en Zapopan, el conjunto de la UANL acumula cuatro empates en la era del técnico Víctor Manuel Vucetich.

Si Tigres quiere calificar a la Liguilla, el sumar de tres es primordial. Y es que hoy empataron 1-1 ante el Guadalajara en el Estadio AKRON, llegando a 11 partidos sin ganar en patio ajeno. Las anotaciones corrieron por cuenta de los de la UANL; lo hizo Juan Brunetta, quien dicho sea de paso salió expulsado en el ocaso de la primera parte del juego, y Jordan Carrillo anotó por los tapatíos.

El próximo martes 20 de octubre, los de la ‘U’ recibirán a los ‘Panzas verdes’ del León en punto de las 21:00 horas en el Estadio Universitario.

La que tienen, la anotan

Al finalizar los protocolos tradicionales de la Liga MX, el juez central capitalino Fernando Hernández Gómez indicó el inicio de la contienda tras hacer sonar su silbato y posteriormente realizar la señal más futbolera; con esto se daba el comienzo de la contienda entre los dirigidos por el tampiqueño Víctor Manuel Vucetich Rojas y los comandados por el bonaerense Gabriel Alejandro Milito.

El acomodo en el campo puesto por el profe ‘Vuce’ fue un claro 4-2-3-1 y los del ‘Príncipe’ contrarrestaron con un 3-4-2-1; donde ambos estrategas, con su parado en el rectángulo verde zapopano, salieron a copar el medio terreno y en la búsqueda de la posesión de ‘la redonda'.

Un duelo de alternativas es el que se vivió en la primera parte del duelo entre regios y tapatíos, con llegadas por los costados ‘como cuchillo en mantequilla’, centros al corazón del área y disparos desde las distintas zonas de la cancha; esa era la constante que se presenciaba en el coso de la Avenida Vallarta de la colonia El Bajío.

Fue entonces que, a los 35 minutos, por la pradera izquierda, el rojiblanco Brian Gutiérrez no mide bien el balón y lo pierde; esto es aprovechado por el auriazul Diego Lainez, que asiste con ventaja a Juan Brunetta en linderos del área, el mismo que define elegantemente y mandó el balón a besar la red del marco encomendado a José Raúl Rangel.

Los de la 'U' desde el arranque del juego se plantaron sobre el marco defendido por el zapoteco ‘Tala’ Rangel, quien vistió un elegante atuendo en color gris oscuro. Por su parte, el ‘chiverío’ atacaba ‘a tontas y a locas’ la cabaña del argentino Nahuel Guzmán.

En la pantalla del AKRON se podían leer los 45’ de tiempo corrido, cuando el nazareno ‘Curro’ Hernández indicó que se agregaría un minuto más; un minuto más tarde, por la pradera derecha del ataque de los de amarillo y azul, Juan Brunetta conecta una fuerte plancha en el muslo de Leonel Calderón y el árbitro central le mostró la tarjeta roja al felino.

Unas Chivas que emparejaron los cartones

Para el complemento, el timonel de Chivas, Diego Milito, realizó un par de modificaciones en su once inicial al mandar al campo a Ricardo Marín y Bryan González; dejando su lugar a Ángel Sepúlveda y Leonel Calderón.

Con diez futbolistas en el terreno de juego luego de la expulsión de Juan Brunetta en el ocaso del primer tiempo, los de la UANL se plantaron inteligentemente en cada una de sus líneas, mermando cada ataque del ‘rebaño sagrado’ que se hacía presente ‘más con ganas que con técnica’.

El correr de los minutos hizo que Víctor Manuel Vucetich ajustara también su parado inicial a los 62’ de acción. Y fue a los 70' de tiempo corrido cuando el zaguero de los universitarios conecta de cabeza un centro de Fernando Gorriarán, quien cobró un tiro de esquina, el mismo que el guardameta ‘Tala’ Rangel supo contener con sus manos.

Las alarmas se activaron en el seno de los Tigres cuando su defensa Joaquim Pereira se lesiona y es sustituido por Vladimir Loroña. El empate cayó a los 76 minutos, cuando Jordan Carrillo remató con la parte interna de su pie derecho el balón, tras ser asistido por Bryan González y emparejar los cartones 1-1.

El equipo de la ‘U’ se apoderó de su zona defensiva con todos sus hombres que tenían en el terreno de juego, ante el ataque constante del cuadro tapatío, quienes buscaron a toda costa el arco defendido por el ‘Patón’ Guzmán.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Fernando Hernández Gómez determinó agregar nueve minutos de reposición, con un Guadalajara volcado al ataque.

Al concluir el añadido, se escuchó el silbatazo final y con ello, el cuarto empate en la era de Víctor Manuel Vucetich.