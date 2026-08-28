Llega Ricardo Monreal para incorporarse a Tigres

El delantero Ricardo Monreal arribó esta mañana de jueves a la ciudad para sumarse al plantel de Tigres como refuerzo para el Apertura 2026

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Tigres ya cuenta con un nuevo refuerzo para encarar la recta final del torneo Apertura 2026. El delantero mexicano Ricardo Monreal arribó a la ciudad de Monterrey para formalizar su incorporación al conjunto felino, luego de que la directiva auriazul alcanzara un acuerdo con Necaxa para la transferencia definitiva del atacante de 25 años.

La llegada de Monreal representa una apuesta de la institución universitaria por fortalecer su sector ofensivo.

"Feliz, contento de esta nueva oportunidad, un nuevo reto en mi carrera y contento de llegar a un club tan grande como es Tigres". "Es una oportunidad grande en mi carrera. Se al reto que vengo, a la institución qie vengo, es importante para y vengo a darlo todo. Ya soy un tigre y vengo a darlo todo", manifesó a su arribo al Aeropuerto de Monterrey.

El futbolista zacatecano dejará las filas de los Rayos tras disputar las primeras jornadas del campeonato, en las que acumuló participación constante como titular bajo los colores del conjunto hidrocálido.

De acuerdo con los reportes, Tigres adquirió los derechos federativos del delantero, quien firmará un contrato de largo plazo con la institución regiomontana. Como parte de la negociación, Necaxa conservará un porcentaje de una futura venta del jugador.

"Sé la gran jerarquía que hay en el equipo, de jugadores importantes que han marcado la historia de este club y vengo a aportar desde ya, vengo a llenarme de esa energia ganadora que hay en este club, vengo a competir y a ganar títulos", mencionó.

Monreal llega con ritmo de competencia tras disputar cuatro encuentros en el Apertura 2026 con los Rayos, todos ellos como titular. Su versatilidad para desempeñarse tanto como centrodelantero como por las bandas fue uno de los factores que convencieron al cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich, quien dio el visto bueno para concretar la operación.

"La afición es muy importantes en este club, es la afición mas importante de México. Son los 'Incomparables', feliz que me den esa oportunidad de mostrarme y hacer lo que se hacer y a darlo todo desde ya", indicó.

Formado en las categorías inferiores de Atlas y con experiencia en clubes como Alebrijes de Oaxaca, Pumas Tabasco y Necaxa, el atacante buscará consolidarse en uno de los planteles más competitivos de la Liga MX.

Durante su etapa con los Rayos acumuló más de 130 partidos oficiales, además de aportar goles y asistencias que lo llevaron a convertirse en una de las opciones más atractivas del mercado nacional.

Con la incorporación de Ricardo Monreal, Tigres suma una nueva alternativa para el ataque y refuerza su plantilla con miras a mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026, además de afrontar los compromisos que restan en el semestre con una mayor profundidad en su plantel.