Llega Nacho Ambriz al León ¿continuará James Rodríguez?

El nuevo entrenador del León manifestó su confianza en el futbol que pueda desplegar James Rodríguez con el fin de mantener la ilusión de ser campeón

El León anunció el lunes el regreso del entrenador Ignacio Ambriz al banquillo del equipo en el que milita el colombiano James Rodríguez.

En un mensaje en sus redes sociales, el club ocho veces campeón del torneo local le dio la bienvenida al antiguo estratega del Huesca español.

'Nacho' Ambriz comandó al León entre 2018 y 2021, tiempo en el cual rompió récord de puntos en un torneo corto con 18 equipos y obtuvo el título del Apertura 2020.

El antiguo auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna y Atlético de Madrid españoles no había tenido éxito desde que abandonó el banquillo del León.

En ese tiempo, dirigió al Huesca, Toluca y Santos Laguna, de los que salió por malos resultados.

En el León tomará el lugar del argentino Eduardo Berizzo, quien salió de la institución luego de dejarla en el undécimo lugar, fuera de zona de repesca y cuartos de final.

Respecto al colombiano James Rodríguez el nuevo timonel de los "Panzas Verdes" tuvo palabras de elogio para el número 10.

"Para mí, James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con él que más me pude extender en la plática que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón", señaló Nacho. "En cuanto a James, lo veo bien, lo veo tranquilo y simplemente le comenté que iba a disfrutar jugar al futbol".

El contrato del "cafetalero" finaliza en este Apertura 2025, pero sigue en duda su continuidad con el equipo.

El siguiente compromiso del León será este sábado cuando reciba al líder Toluca en la jornada 12.