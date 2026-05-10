Llega Messi a 100 contribuciones de gol en tiempo récord

El récord anterior pertenecía a Sebastian Giovinco, exjugador del Toronto FC, quien había establecido la marca en 95 partidos.

Lionel Messi volvió a hacer historia en la MLS luego de convertirse en el jugador más rápido en alcanzar las 100 contribuciones de gol en la liga de Estados Unidos, marca que consiguió con el Inter Miami durante el duelo ante Toronto FC.

El argentino llegó a la cifra combinando goles y asistencias en apenas 64 partidos, superando ampliamente el récord anterior que pertenecía al italiano Sebastian Giovinco, quien había necesitado 95 encuentros para alcanzar la misma cantidad.

Messi logró la histórica marca después de marcar un gol y aportar una asistencia en la victoria de Inter Miami por 4-2 sobre Toronto, partido disputado ante más de 44 mil aficionados en el BMO Field de Canadá.

¿Qué significa la marca de Messi en la MLS?

Las “contribuciones de gol” contabilizan tanto anotaciones como asistencias, una estadística utilizada para medir la influencia ofensiva total de un futbolista.

Con sus números actuales, Messi alcanzó las 100 participaciones directas en goles con 59 anotaciones y 41 asistencias desde su llegada al Inter Miami, consolidándose como una de las figuras más dominantes que han pasado por la MLS.

El récord anterior pertenecía a Sebastian Giovinco, exjugador del Toronto FC, quien había establecido la marca en 95 partidos. Detrás aparecen otros referentes históricos de la liga como Robbie Keane, Carlos Vela y Josef Martínez.

Messi mantiene impacto histórico con Inter Miami

Desde su llegada al futbol estadounidense, el campeón del mundo transformó el rendimiento y la exposición internacional del Inter Miami.

El argentino ya es el máximo goleador histórico del club y también ha encabezado algunos de los principales récords ofensivos de la franquicia y de la propia MLS.

Durante 2025, Messi lideró al Inter Miami al título de la MLS Cup y fue nombrado Jugador Más Valioso de la temporada por segundo año consecutivo. Además, estableció récords de asistencias y contribuciones ofensivas en playoffs.