Llega Lionel Messi a Rosario para el último adiós a su padre

El mundo del futbol despide a Jorge Messi, padre del capitán argentino, quien falleció en Rosario tras complicaciones de salud.

Lionel Messi llegó la noche de este sábado a Rosario, Argentina, para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años tras enfrentar durante los últimos meses una enfermedad cuyo padecimiento no fue precisado.

El astro argentino arribó desde Miami en un avión privado junto con su esposa y sus tres hijos. La familia fue trasladada por tierra al cementerio de Rosario, donde se realizará el domingo el sepelio, después de un velatorio privado reservado para familiares.

Aunque se había considerado la posibilidad de utilizar un helicóptero, los Messi fueron trasladados en una caravana policial hasta el cementerio.

Jorge Messi murió alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, en una clínica de Rosario. El director médico del Sanatorio Centro, Carlos Mackey, confirmó el fallecimiento y señaló que no se darían a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El Club Atlético Newell’s Old Boys, equipo del que Jorge Messi era reconocido aficionado, expresó su pesar por el fallecimiento. El club destacó su papel como empresario y padre del capitán de la selección argentina.

Desde las primeras horas del sábado, la noticia generó muestras de duelo en Rosario, ciudad natal de Lionel Messi. El bar VIP, propiedad de la familia, permaneció cerrado, mientras las banderas del complejo Malvinas, donde juegan las categorías inferiores de Newell’s, fueron colocadas a media asta.

En el barrio La Bajada, donde vivió la familia Messi, vecinos recordaron a Jorge como una persona cercana y solidaria. Carlos Ibáñez, de 69 años y vecino de la familia, lo describió como “una excelente persona” y destacó el esfuerzo que realizó durante años para apoyar la carrera de su hijo.

Newell’s reconoció a Jorge Messi como una figura fundamental en la trayectoria del futbolista, al señalar que fue, junto con Celia Cuccittini, su esposa y madre de Lionel, uno de los principales pilares que impulsaron la carrera del jugador.

Las muestras de solidaridad también llegaron de la Asociación del Fútbol Argentino, la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), la Liga Profesional de Futbol de Argentina y Unicef Argentina, organismo del que Messi es embajador de buena voluntad.

La Liga dispuso un minuto de silencio y el uso de brazaletes negros durante los partidos de este fin de semana.

Rosario Central, archirrival de Newell’s, también expresó sus condolencias. Jorge Míguez, de 65 años, acudió con su hija a la casa de los Messi para dejar una bandera. Aunque ambos son aficionados de Central, dijo que Lionel es para ellos “un ídolo”.

La ceremonia fúnebre será sencilla y privada, de acuerdo con los deseos de la familia.