Llega la hora del Clásico Regio Femenil 47, sabor a Liguilla

Rayadas, líder del Grupo A con 30 puntos, y Tigres, sublíder del mismo sector con 28 unidades, se verán las caras a las 18:06 horas en el Estadio Universitario

Ya con boleto para la Liguilla, Tigres Femenil y Rayadas se medirán a las 18:06 horas de este domingo en la cancha del Estadio Universitario, en la Fecha 12 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Monterrey con 30 puntos busca mantener la cima del Grupo A… y las felinas buscan treparse al liderato del mismo sector, ya que tienen 28 unidades.

Las albiazules, comandadas por la francesa Amandine Celia Miquel, ligan cinco duelos sin ganarle a Las Amazonas... así como 545 días sin anotarle gol a las felinas dirigidas por el español Pedro Martínez Losa.

La página 47 en la historia del Clásico Regio Femenil entre Tigres Femenil y Rayadas se escribirá esta tarde, en donde se han visto pasajes épicos llenos de emoción. En las batallas existe la lucha a tope, indudable entrega en el rectángulo verde y gran profesionalismo entre sus gladiadoras.

“El Volcán” será el lugar en donde se desarrolle el duelo y será la silbante duranguense Erika Monserrat González Nevarez quien imponga autoridad en este derbi. Al rectángulo verde del Estadio Universitario saltarán con su tradicional uniforme tanto las auriazules como La Pandilla: unas de amarillo total y las otras de azul con blanco.

ASÍ LLEGAN AL CLÁSICO MÁS PASIONAL

Cronológicamente y considerando únicamente los duelos oficiales de Liga y Liguilla entre las de la UANL en contra de las del Monterrey, son 41 las confrontaciones que han sostenido; las ‘Amazonas’ han cargado con el triunfo en 15 episodios y en 19 más empataron, siendo derrotadas por las de la ‘Pandilla’ en siete duelos.

Siguiendo con la temática de tantos anotados en contiendas oficiales de fase inicial y final, las de amarillo total mandaron anidar el balón en el marco contrario en 67 ocasiones.

Lizbeth Ovalle con 12 anotaciones es la máxima anotadora de las nicolaítas ante las Rayadas, quien actualmente defiende los colores del Orlando Pride de la National Women's Soccer League (NWSL) en Estados Unidos.

Las del Monterrey encuentran en Rebeca Bernal a su “killer”, con nueve goles; ella forma parte del Manchester United WFC de la fichó con el Manchester United WFC de la Women’s Super League de Inglaterra.

Nada está escrito ni todo está dicho para que vivamos con intensidad y pasión el Clásico Regio Femenil 47 con sabor a carne asada, machacado y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso; dejemos que en el rectángulo verde ellas nos regalen un buen espectáculo.