Llega la F1 a Países Bajos con Antonelli como líder

Mercedes y su joven piloto Kimi Antonelli dominan las tablas de posiciones en la reanudación de la temporada en Zandvoort.

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 después de sus vacaciones de verano, con el Gran Premio de Países Bajos, donde Mercedes se mantiene en la cabeza tanto en el campeonato de constructores como con su joven piloto Kimi Antonelli.

Para esta mitad del calendario del 2026, en el campeonato de constructores, el team Mercedes está en la cabecera con 379 puntos, y tan solo 72 puntos por debajo está Ferrari.

En el tercer lugar tenemos al team Papayas con 220 puntos. Estamos hablando de que McLaren se encuentra 87 puntos por debajo de Ferrari y 159 de Mercedes.



En la cuarta posición se encuentra Red Bull con 177, y con 66 puntos, Racing Bulls toma la quinta posición. La escudería de Alpine cuenta con 61 puntos, Haas con 21, Audi con 12 y Williams con 11; por último, tenemos a Aston Martin con 1 solo punto y la nueva escudería de Cadillac no ha sumado ni un punto hasta el momento.

Campeonato de pilotos

Los 10 pilotos que se encuentran en la lucha del campeonato de pilotos son Kimi Antonelli con 219 puntos, Lewis Hamilton con 169, Georges Russell con 160 y Charles Leclerc con 138. Este campeonato es una batalla de Mercedes contra los Ferraris.



Entrando en la batalla de McLaren y Red Bull, tenemos a Lando Norris con 128 puntos, Max Verstappen con 109 puntos, Oscar Piastri con 92 e Isak Hadjar con 68 puntos. Después de estos tenemos al joven Liam Lawson con 43 puntos, muchos más que la temporada pasada, y a Pierre Gasly con 42.

Max Verstappen

La pregunta: ¿El cuatro veces campeón, Max Verstappen, remontará como el año pasado? Verstappen se encuentra en la sexta posición, muy por debajo de donde sus fans están acostumbrados a verlo, con cero victorias y 4 podios. El joven neerlandés podría remontar y volver a ser subcampeón o dar la sorpresa y ganar su quinto campeonato.

Esta temporada 2026 aún no termina; muchas cosas podrían suceder en las próximas 11 carreras que faltan.