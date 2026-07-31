Llega el uruguayo Federico Viñas como refuerzo al Toluca

Federico Viñas arriba a los Diablos procedente del Real Oviedo de España en el que jugó 33 partidos con 9 goles la pasada temporada

El delantero uruguayo Federico Viñas, integrante de la selección de su país en la pasada Copa Mundial, es el nuevo refuerzo del Toluca, anunció este jueves la directiva.

"Ya eres parte del 12 veces, Fede", escribió el conjunto del entrenador argentino Antonio Mohamed en sus redes sociales, al referirse a la docena de títulos de los Diablos.

A los 28 años, Viña será pieza clave en la ofensiva del Toluca, que busca regresar al primer plano del futbol mexicano, después de haber perdido la corona, luego de haber sumado el bicampeonato en el 2025.

El atacante posee experiencia en el futbol mexicano, en el que jugó entre 2019 y 2024, año en el que ganó con el León el título de máximo goleador en el torneo Clausura.

Viñas, un atacante fuerte, con capacidad para jugar de espaldas a la portería, con buen juego aéreo. Aportará a la delantera de los Diablos como pareja del portugués Paulinho, mejor goleador de la liga en los últimos dos años.

En un video de bienvenida a su compatriota, el uruguayo Carlos María Morales, campeón con Toluca en 1999 y 2000, recordó la tradición de jugadores de Uruguay en el Toluca, que en el presente Apertura tiene a dos defensas charrúas en su alineación, Bruno Méndez y Federico Pereira.

Viñas viene del Real Oviedo de España en el que jugó 33 partidos con 9 goles. Por sus buenas actuaciones fue integrante de la selección uruguaya, eliminada en la fase de grupos del Mundial.