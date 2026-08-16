Llega el español Iker Benito como refuerzo a Querétaro

El club español Osasuna acordó el traspaso del 50 por ciento de los derechos de Iker Benito al Querétaro por 600,000 dólares.

El exjugador de Osasuna, Iker Benito, se marcha al Querétaro después de que el club español haya acordado el traspaso del 50% de sus derechos por 600,000 dólares.

El Club Atlético Osasuna y el Querétaro Fútbol Club han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Iker Benito, por el que la entidad navarra percibirá 600,000 dólares por el 50% de los derechos del futbolista, informa el club de Pamplona.

El conjunto mexicano tendrá además la opción de adquirir un 30% adicional hasta el 31 de agosto de 2027.

Osasuna se reserva, asimismo, un derecho de tanteo ante un eventual futuro traspaso del futbolista a otro equipo, de modo que la entidad rojilla mantendrá capacidad de intervención sobre el futuro del jugador.

Iker Benito Sánchez, nacido el 10 de agosto de 2002 en Miranda de Ebro, llegó a la estructura de Tajonar en 2018. El futbolista pasó por el Juvenil Liga Nacional, División de Honor y Osasuna Promesas antes de debutar con el primer equipo durante la temporada 2021/2022.

El extremo pone fin a su etapa como jugador de Osasuna después de haber disputado 19 encuentros con el primer equipo y haber marcado dos goles con la camiseta rojilla.



Así le dio la bienvenida el equipo queretano a través de sus redes sociales al jugador Iker Benito.



