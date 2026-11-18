El recinto exhibe piezas originales que formaron parte de la pasada edición del Mundial 2026 que conquistó la selección de España

El Museo FIFA de Zúrich muestra desde este martes algunos objetos utilizados por jugadores, entrenadores o árbitros durante el pasado Mundial 2026, entre ellos un cuaderno táctico del seleccionador Luis de la Fuente, que a buen seguro contribuyó a la victoria de España en el torneo.

Otros objetos de la exposición incluyen un pantalón utilizado por el caboverdiano Sidny Lopes Cabral, que marcó a Argentina el que fue considerado como mejor gol del torneo, o uno de los balones del partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia, que finalizó con un abultado 6-4 en favor de los británicos.

"Al recopilar y conservar estos objetos, contribuimos a mantener vivas las historias que guardan esos momentos. Nos alegra ofrecer a los visitantes la oportunidad única de contemplar de cerca piezas originales de esa extraordinaria edición del Mundial", destacó el director del museo, Marco Fazzone.

También se exhibirá una camiseta del centrocampista español Martín Zubimendi, o un botellín utilizado por la estrella noruega Erling Haaland, una de las sensaciones del torneo, durante los cuartos de final contra Inglaterra.