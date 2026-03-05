¿Llega al Mundial? Santiago Giménez, cerca de regresar con Milan

A menos de 100 días para el Mundial, el delantero mexicano ya inició su programa de rehabilitación para regresar a las canchas lo antes posible

"El Bebote" no quiere perderse el Mundial y por eso ya realiza trabajo de gimnasio tras su lesión para regresar con el AC Milan.

Y es que, a menos de 100 días para la justa mundialista, el delantero mexicano ya inició su programa de rehabilitación para regresar a las canchas lo antes posible.

De acuerdo con el periodista italiano Peppe Di Stefano, Giménez ya se encuentra realizando trabajos en gimnasio como parte de su programa de rehabilitación y acondicionamiento físico.

El corresponsal también informó que "Santi" habría realizado nuevas pruebas médicas para determinar si ya podría reincorporarse a los entrenamientos, pues prensa local asegura que el objetivo del mexicano es ser convocado para el derbi ante Inter, partido que se jugará este domingo 8 de marzo en San Siro.

"El Bebote" ha estado cuatro meses sin ver acción debido a una lesión en su tobillo derecho, la cual lo obligó a realizarse una operación el pasado 18 de diciembre.

Su último partido fue ante Atalanta el 28 de octubre del 2025.