Llama Tigres a su gente para entrenamiento a puerta abierta

El ánimo en Tigres está a todo lo que da luego del triunfo frente a Toluca en la Final de Ida de la Liga MX, por ello, el equipo busca llenarse todavía más con el aliento de su gente, por lo que convocó un entrenamiento a puerta abierta antes de viajar al Estado de México.

El llamado a todo el pueblo felino es el sábado 13 de diciembre desde las 08:00 horas, cuando se abrirán las puertas del Estadio Universitario, que promete lucir una gran entrada, e incluso podría lucir a su máxima capacidad.

Además, de alentar a su equipo, el plantel tendrá la oportunidad de dedicar un mensaje final a su gente, que lo acompañó incondicionalmlente durante todo el semestre.

La entrada será totalmente gratuita y podrán tomar su lugar conforme vayan llegando.

¿Cuándo es la Final de la Liga MX?

El encuentro definitivo entre Toluca y Tigres será este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

¿Cómo le va a Tigres contra Toluca en Liguilla?

Desde la existencia de los torneos cortos, felinos y "Diablos" se enfrentaron en seis ocasiones en Liguilla, en los cuales, en cinco ocasiones, avanzó el equipo regio.

El primer enfrentamiento fue en los Cuartos de Final del Clausura 2003, donde los felinos se llevaron el pase a la siguiente ronda por global de 4-3. El siguiente torneo se volvieron a enfrentar, ahora en Semifinales, y los auriazules volvieron a avanzar por global de 2-1.

Muchas cosas cambiaron durante los 11 años que pasaron para que ambos se volvieran a enfrentar en Liguilla, pero lo que no cambió fue la tendencia de que Tigres avance, pues en el Apertura 2014 se plantó a la Final luego de pasar por su posición en la tabla, luego de un global de 0-0 para el olvido.

Ambos se reencontraron en el Apertura 2015 y otra vez los regios eliminaron al Toluca, ahora por global de 2-0 en las Semifinales. Para no variar, en el Repechaje del Apertura 2020, los felinos volvieron a echar al "Diablo", con victoria de 2-1.

Finalmente, su buena racha llegó hasta el Clausura 2023, semestre en el que los regios le ganaron 5-4 al Toluca, que estuvo a solo un par de minutos de romper su maldición, pero un gol de Sebastián Córdova puso a los suyos en la Final.