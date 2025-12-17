Lizbeth Ovalle se lleva el premio Marta por su gol de 'escorpión'

Lizbeth Ovalle marcó su gol contra el Guadalajara en la Liga MX Femenil, el pasado 3 de marzo, lo que significó obtener el galardón

La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle fue reconocida con el Premio Marta de los The Best de la FIFA, gracias a su espectacular gol de “escorpión” anotado con Tigres Femenil ante Guadalajara el pasado 3 de marzo, en la Liga MX Femenil.

Your 2025 Marta award winner is Lizbeth Ovalle. 👏 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

La anotación, que selló el triunfo de Tigres por 2-0, fue elegida como el mejor gol femenil del año entre diez finalistas seleccionados dentro del periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

En la jugada premiada, Ovalle recibió un pase de Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo dentro del área y conectó el balón con un remate de escorpión que terminó en el ángulo superior izquierdo, una acción que dio la vuelta al mundo y fue destacada por la prensa internacional.

🚨🤯 OFFICIAL: Lizbeth Ovalle wins the 2025 FIFA Marta Award for this golazo with Tigres!



The best goal of the year in women’s football. 🔥



pic.twitter.com/bNyCZLNFlj — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 16, 2025

Con este reconocimiento, la jugadora nacida en Aguascalientes se convirtió en la segunda ganadora del Premio Marta, galardón que lleva el nombre de la leyenda brasileña.

Así llegó la nominación

La FIFA incluyó a Ovalle entre las candidatas al Premio Marta 2025 tras una revisión realizada por especialistas y representantes del organismo rector del futbol mundial.

En la lista compartió nominación con figuras como Marta, Vivianne Miedema, Mariona Caldentey, Kyra Cooney-Cross y Khadija Shaw, entre otras.

Su gol fue señalado por aficionados y analistas como una de las anotaciones más técnicas y espectaculares del año en el futbol femenil.

Trayectoria y récords

Conocida como “La Maga”, Lizbeth Jacqueline Ovalle Muñoz desarrolló gran parte de su carrera profesional con Tigres UANL entre 2017 y 2025, club con el que disputó más de 294 partidos, anotó 136 goles, dio 103 asistencias y conquistó seis títulos de liga.

En agosto de 2025 fue fichada por el Orlando Pride de la NWSL por una cifra récord cercana a 1.5 millones de dólares, convirtiéndose en la jugadora más cara en la historia del futbol femenino.

Referente del futbol mexicano

A nivel internacional, Ovalle suma más de 80 partidos con la selección mexicana y cerca de 20 goles.

Entre sus logros destacan su actuación en la Copa Oro W 2024, donde anotó ante Estados Unidos, y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023.

El Premio Marta consolida a Lizbeth Ovalle como una de las máximas referentes del futbol femenil mexicano y una figura de impacto mundial.