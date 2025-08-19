Lizbeth Ovalle dejará Tigres Femenil y partirá a la NWSL

La "Maga" dejará Tigres después de ocho años en la institución y se irá al Orlando Pride, que pagará una cifra histórica por la máxima goleadora de Tigres

El día que tanto temía la afición de Tigres Femenil llegó: Lizbeth Ovalle dejará al equipo en una venta histórica para el fútbol mexicano y tomará una nueva aventura en la National Women Soccer League de Estados Unidos.

La "Maga" dejará Tigres después de ocho años en la institución y se irá al Orlando Pride, donde compartirá vestuario con una Martha, futbolista brasileña leyenda del fútbol mundial.

Aunque la cifra oficial de su traspaso todavía no ha sido revelada, se sabe que la salida se dio mediante su cláusula de recesión, por lo que se tratará de la venta más alta en la historia de la Liga MX Femenil.

Durante su estancia en el club felino, Ovalle jugó 294 partidos entre Liga, Liguilla, Concachampions y Campeón de Campeonas, marcó 136 goles, siendo la máxima goleadora en la historia del club y conquistó nueve títulos, seis Ligas y tres Campeón de Campeonas.

Por si estos números no fueran suficientes, otro dato arrollador es que la nacida en Aguascalientes es la máxima goleadora en la historia de las Liguillas con 30 tantos.

Desde hace un par de años se especuló sobre una posible salida a Estados Unidos e incluso trascendió que hubo sondeos del FC Barcelona, sin embargo, será hasta ahora que el Orlando Pride se lleve a una de las jugadoras más destacas del fútbol mexicano, quien dejará un vaciío en la afición regia.