Liverpool y Crystal Palace homenajean a Diogo Jota

El Liverpool y el Crystal Palace homenajearon en Wembley al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico en España el pasado 3 de julio

El Liverpool y el Crystal Palace homenajearon este domingo en Wembley al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico en España el pasado 3 de julio.

Ian Rush, leyenda del Liverpool, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool.

En la grada, los aficionados 'Reds' desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

Además, se guardó un minuto de silencio antes del comienzo de la Community Shield.

Diogo Jota y su hermano André Silva fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Zamora (España) el pasado 3 de julio, un siniestro que causó una gran conmoción en el mundo del fútbol.

Entre los homenajes que hizo el Liverpool para su futbolista se incluyó la retirada de su número '20', que no podrá ser vestido por ningún jugador de la cantera, el equipo femenino y el masculino.