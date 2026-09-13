Liverpool y Chelsea vuelven a dejar puntos en la Premier League

Liverpool y Chelsea empataron en casa ante Fulham y Hull, respectivamente, mientras Aston Villa cayó frente a Nottingham Forest

Liverpool y Chelsea volvieron a tropezar en la Liga Premier al no conseguir victorias como locales este sábado, en una jornada marcada por resultados inesperados para ambos equipos.

En Anfield, Liverpool fue incapaz de romper el empate sin goles frente a Fulham, equipo que todavía no consigue ganar en la presente temporada.

Los delanteros Alexander Isak y Bradley Barcola, incorporaciones de alto costo para el conjunto local, no lograron encontrar el camino hacia el gol, por lo que Liverpool tuvo que conformarse con sumar un punto.

Chelsea vuelve a mostrar problemas defensivos

La defensa del Chelsea volvió a quedar en evidencia al permitir que Hull, recién ascendido, rescatara un empate 2-2 en Stamford Bridge.

El conjunto londinense tampoco pudo quedarse con los tres puntos en casa y volvió a dejar escapar una oportunidad para mejorar su situación en el inicio de la temporada.

El complicado comienzo de Aston Villa continuó con una derrota ante Nottingham Forest. El conjunto visitante se impuso 2-1 como visitante para prolongar la racha negativa del equipo local.

En otro de los encuentros de la jornada, Ipswich derrotó 3-2 al Crystal Palace gracias a un gol de Zian Flemming al minuto 90, que terminó por definir el partido.

Además, Bournemouth y Brentford repartieron puntos tras empatar 2-2.