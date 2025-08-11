Liverpool pasa a Darwin Núñez al Al Hilal por 53 millones

Liverpool vende a Darwin Núñez al Al Hilal por 53 millones de euros, tras tres temporadas irregulares; el club busca fichar a Alexander Isak

El Liverpool y el Al Hilal han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez por 53 millones de euros.

Darwin, que llegó del Benfica por 64 millones de libras que podían escalar hasta 85 en variables (que no se han cumplido en su totalidad), deja el Liverpool tras tres temporada irregulares y decepcionantes en las que no se ha consolidad como el 'nueve' que se esperaba en Anfield.

Con los 'Reds' ha disputado 143 encuentros y marcado 40 goles, sin superar los once tantos en ninguna de sus tres temporadas en la Premier League.

Su salida, prácticamente cantada desde el invierno pasado, sirve al Liverpool para cuadrar las cuentas en un verano en el que han desembolsado 300 millones en traspasos como los de Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

En el capítulo de ventas, los de Arnse Slot han ingresado 200 millones, entre Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10), y el ya mencionado Darwin.

Con estos ingresos, y con unas cuentas saneadas y a rebosar tras apenas gastarse 17 millones en los dos últimos mercados, el Liverpool pretende ahora cerrar la operación de Alexander Isak, por el que ya ofrecieron más de 120 millones hace unos días y por el que el Newcastle, por el momento, no está dispuesto a negociar.

Curiosamente, el fondo de inversión de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), es propietario tanto del Newcastle como del Al Hilal.