 Liverpool confirma fichaje de Arne Slot, reemplazo de Klopp

El Liverpool confirmó este lunes el fichaje de Arne Slot como sustituto de Jürgen Klopp.

El técnico holandés llega después de tres temporadas en el Feyenoord en las que ha ganado una Eredivisie, una copa holandesa y alcanzó la final de la Liga Conferencia.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌