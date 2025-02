Listos los Playoffs de la UEFA Champions League 2025

La UEFA Champions League definió los enfrentamientos de Playoffs, donde 16 equipos buscarán los últimos ocho boletos a los octavos de final.

El sorteo se realizó este viernes, tras la conclusión de las ocho jornadas previas.

Los partidos de ida se disputarán el 11 de febrero, mientras que los de vuelta se jugarán el 18 de febrero. El choque entre Real Madrid y Manchester City es el más atractivo de la fase, pero otros duelos también prometen emociones.

Uno de los encuentros más llamativos será el de AC Milan vs Feyenoord, pues el equipo italiano buscaría fichar a Santiago Giménez, actual delantero del club neerlandés.

The knockout phase play-offs are set ✅ #UCLdraw pic.twitter.com/9KWMSgQWoD

Los siguientes ocho equipos avanzaron directamente a los octavos de final tras liderar la tabla general:

El equipo inglés Liverpool se quedó con el primer puesto, mientras que el Barcelona finalizó segundo. Arsenal, Inter, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen también avanzaron con grandes actuaciones.

Con el camino definido, la Champions League se alista para una emocionante fase de Playoffs.

The road to Munich mapped out 🏆#UCLdraw pic.twitter.com/BbVxl80dhD