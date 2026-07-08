Listos los cruces de Cuartos de Final del Mundial FIFA 2026™

Tras una ronda de octavos marcada por remontadas, sorpresas y eliminaciones de peso, ocho selecciones siguen en la pelea por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entró en su fase decisiva luego de concluir los Octavos de Final y confirmar a las ocho selecciones que continúan en la lucha por el título.

Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos, Noruega y Suiza superaron la ronda eliminatoria y aseguraron su lugar entre los mejores equipos del torneo, que ahora se prepara para una serie de enfrentamientos de alto nivel rumbo a las semifinales.

Los Cuartos de Final se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio en cuatro ciudades que albergarán los partidos más importantes de esta etapa: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Cabe mencionar que la ronda de octavos dejó varios resultados inesperados y confirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene un alto nivel de competitividad.

Entre las eliminaciones más llamativas destacan las de Brasil y Portugal, dos selecciones consideradas favoritas antes del inicio del torneo.

También quedaron fuera los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, que no lograron avanzar a la fase de los ocho mejores.

Por el contrario, selecciones como Marruecos y Noruega continúan protagonizando una destacada campaña y buscarán seguir haciendo historia en la siguiente ronda.

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final?

La actividad comenzará el jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos, un enfrentamiento que reedita una de las Semifinales más recordadas de los últimos años.

Un día después, España y Bélgica protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la fase, con dos selecciones que han mostrado solidez a lo largo del campeonato.

La jornada del sábado tendrá doble cartelera. Primero, Noruega enfrentará a Inglaterra en busca de un boleto a Semifinales. Más tarde, Argentina se medirá a Suiza en el último partido de Cuartos de Final.

Francia vs Marruecos

Fecha: 9 de julio

Sede: Boston

Hora: 14:00 (tiempo del centro de México)

España vs Bélgica

Fecha: 10 de julio

Sede: Los Ángeles

Hora: 13:00 (tiempo del centro de México)

Noruega vs Inglaterra

Fecha: 11 de julio

Sede: Miami

Hora: 15:00 (tiempo del centro de México)

Argentina vs Suiza

Fecha: 11 de julio

Sede: Kansas City

Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

La ruta hacia la Gran Final

Una vez concluidos los Cuartos de Final, el torneo dará paso a las Semifinales, programadas para los días 14 y 15 de julio.

Posteriormente se disputará el partido por el tercer lugar el 18 de julio, mientras que la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará el 19 de julio, cuando se conocerá al nuevo campeón del mundo.