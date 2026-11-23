Los partidos de Ida se disputarán el 25 y 26 de noviembre, mientras que la Vuelta será el 28 y 29; Chivas, Toluca y Cruz Azul también buscan avanzar

La última fecha de temporada regular en la Liga MX terminó y ya se sabe quién se enfrentará a quién en la Liguilla.

Será del 25 al 29 de noviembre cuando se disputen los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final, en donde uno de los cruces, en el papel, se roba todos los reflectores.

Dicho encuentro será el Rayados vs América, quienes terminaron sexto y tercero en la tabla general, respectivamente.

"La Pandilla" llegará al encuentro con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, mientras que "El ave de las tempestades" llegará al compromiso sin conocer la victoria en sus últimos cinco partidos.

En el papel es el partido más parejo, pues aunque los clubes no se encuentren en el mejor momento de la temporada, ambos planteles cuentan con nombres que pueden marcar la diferencia en el encuentro.

Toluca se medirá al Atlas en Cuartos de Final

Por su parte, el vigente campeón, Toluca, se medirá a un Atlas que sorprendió a propios y extraños al quedar entre los mejores cuatro del torneo y sorpresivamente, un puesto por arriba del monarca de la Liga MX.

Chivas, que aprovechó el tropiezo de América en el Estadio Universitario para hacerse con el superliderato, se medirá a Pachuca, quien se metió a la fiesta grande como octavo al vencer 2-0 a Toluca.

Por último, Cruz Azul, quien dejó ir el liderato precisamente ante Chivas, no buscará a quien se la hizo sino a quien se la pague con León, que, al igual que Pachuca, aseguró su boleto a Liguilla tras un triunfo agónico 2-1 ante Santos en "la casa del dolor ajeno".

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final?

En cuanto al calendario, y a falta de que la Liga MX lo haga oficial, los encuentros de Ida de Cuartos de Final están programados para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre.

Por su parte, los compromisos de vuelta de los mismos Cuartos de Final tendrán lugar el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.