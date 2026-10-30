¿Listo para el emparrillado? Así se jugará la Semana 8 de la NFL

La Semana 8 de la temporada regular 2026 de la NFL tiene varios enfrentamientos que pueden cambiar el panorama de las divisiones.
La jornada arranca este jueves 29 de octubre con Carolina Panthers visitando a Green Bay Packers y concluirá el lunes 2 de noviembre con Chicago Bears frente a Seattle Seahawks.
Uno de los principales focos estará en el Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills, programado para el domingo. Buffalo buscará aprovechar su localía para sumar una victoria importante en la Conferencia Americana, mientras Baltimore intentará recuperarse después de su derrota ante Cincinnati.
Otro partido que promete emociones será el Minnesota Vikings vs. Detroit Lions, un enfrentamiento divisional en el que Minnesota intentará mantener su paso invicto. Detroit tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa y complicar el camino de su rival en la NFC Norte.
Estos son los partidos citados para la Semana 8 de la NFL
29 de octubre
- Carolina Panthers vs. Green Bay Packers — 18:15 horas
1 de noviembre
- Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills — 12:00 horas
- Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals — 12:00 horas
- Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys — 12:00 horas
- Minnesota Vikings vs. Detroit Lions — 12:00 horas
- Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars — 12:00 horas
- Las Vegas Raiders vs. New York Jets — 12:00 horas
- Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers — 12:00 horas
- Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers — 12:00 horas
- Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams — 15:05 horas
- Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos — 15:25 horas
- New England Patriots vs. Miami Dolphins — 15:25 horas
- Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders — 19:20 horas
2 de noviembre
- Chicago Bears vs. Seattle Seahawks — 19:15 horas
Estos son los resultados de la Semana 7 de la NFL
22 de octubre
- Chicago Bears 30-24 New England Patriots
25 de octubre
- Pittsburgh Steelers 16-10 New Orleans Saints
- Atlanta Falcons 29-20 San Francisco 49ers
- Cincinnati Bengals 35-13 Baltimore Ravens
- Tampa Bay Buccaneers 43-13 Carolina Panthers
- New York Giants 27-21 Houston Texans (tiempo extra)
- Minnesota Vikings 16-10 Indianapolis Colts
- Miami Dolphins 28-25 New York Jets
- Cleveland Browns 27-24 Tennessee Titans
- Denver Broncos 30-16 Arizona Cardinals
- Detroit Lions 20-17 Green Bay Packers
- Los Angeles Rams 35-21 Las Vegas Raiders
- Seattle Seahawks 20-3 Kansas City Chiefs
26 de octubre
- Dallas Cowboys 38-21 Philadelphia Eagles