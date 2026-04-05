Listo el último invitado, Suecia jugará en Monterrey el Mundial

Quedó ubicada en el Grupo F del Mundial 2026 y disputará su primer partido en Monterrey el 14 de junio a las 20:00 horas frente a Túnez

Suecia aseguró su boleto al Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Polonia en un partido intenso disputado en el Friends Arena de Estocolmo, resultado que también marcó la despedida mundialista de Robert Lewandowski.

El equipo sueco aprovechó su localía y supo responder en los momentos clave para sellar su regreso a la Copa del Mundo.

Monterrey, sede del debut sueco

Con este resultado, Suecia quedó ubicada en el Grupo F del Mundial 2026 y disputará su primer partido en Monterrey el 14 de junio a las 20:00 horas frente a Túnez.

El grupo lo completan Países Bajos y Japón, en lo que promete ser uno de los sectores más competitivos del torneo.

Anthony Elanga abrió el marcador al minuto 20 con un potente disparo, pero Nicola Zalewski empató al 33’ tras una jugada que sorprendió al arquero.

Antes del descanso, Gustaf Lagerbielke devolvió la ventaja a Suecia al 44’, en una jugada a balón parado que desató la euforia en las gradas.

Para la segunda mitad, Polonia volvió a empatar al 55’ con gol de Karol Swiderski, acción que fue revisada y validada por el VAR.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, Víktor Gyökeres apareció al minuto 88 para marcar el gol definitivo tras una serie de rebotes en el área.

El delantero selló así una actuación destacada en la repesca, donde acumuló cuatro goles y se convirtió en la figura del equipo.

“Fue un partido muy duro, pero nunca dejamos de creer”, resumieron desde el entorno sueco tras el triunfo.

Adiós a una leyenda

La derrota también significó el cierre de ciclo para Robert Lewandowski, quien a sus 37 años se queda fuera de lo que hubiera sido su tercera Copa del Mundo.

Su última participación fue en Qatar 2022, donde marcó en la eliminación de Polonia ante Francia.

Suecia vuelve a escena



Será la décima tercera participación de Suecia en un Mundial, tras su última aparición en Rusia 2018, donde alcanzó los cuartos de final.