El Clásico Estudiantil entre la UANL y el Tec de Monterrey tendrá hoy viernes un capítulo más, en el cual el ganador se llevará un cetro a sus vitrinas

Por quinto año consecutivo Auténticos Tigres y Borregos Monterrey se verán las caras en la Gran Final de los 14 Grandes de la Liga Mayor. Hoy viernes el Gaspar Mass será sede de este partido. Los locales llegan invictos y son los actuales Campeones, mientras que los “lanudos” tienen sed de venganza.

La última final que se jugó en la UANL fue en el 2023 con más de 15,000 aficionados, donde los visitantes se llevaron la victoria 31-27 y el Bicampeonato en un duelo que se mantuvo apretado hasta los últimos segundos.

Son dos instituciones que se conocen a la perfección y tienen muy marcado su estilo de juego: los Auténticos Tigres son el mejor equipo de la liga en ataque terrestre. Su mejor hombre es Ángel Alvarado, quien lidera la liga en yardas por tierra con 906 en la temporada. Además, viene de tener dos escapadas sensacionales en las Semifinales contra Tec Puebla, que le dieron la victoria. Sin lugar a duda, su línea ofensiva apodada la “tonelada de oro” es pieza clave para que ese sistema de juego funcione.

Por otro lado, Borregos Monterrey cuenta con una ofensiva por aire difícil de detener. Tiene al mariscal de campo Fernando Sarabia, quien en Semifinales tuvo 70% de pases completos, 327 yardas por aire, cuatro pases a la zona de anotación y una intercepción, además, cerró la temporada como el número uno en yardas por aire y touchdowns. La tarea del quarterback es más sencilla cuando cuenta con receptores como Miguel Lozano, Daniel Santos, Mauricio Santos, Víctor Palacios y Fernando Tonda, quienes están en la lista de los mejores en su posición.

Sus defensivas no se quedan atrás, los actuales campeones son el segundo equipo que menos puntos permite por partido en gran parte por el liderazgo de Gael Reyes, el linebacker y capitán de esta institución.

Borregos es la defensiva que menos yardas permitió por aire y por tierra en toda la campaña, donde destacan Mikel Delgado y Emilio Roiz en presiones y tacleos.

En las cuatro finales anteriores todo se ha definido en el último cuarto y en las series extra. Las primeras tres finales se las llevó el conjunto de los Borregos Monterrey, dos en el Gaspar Mass y una en casa. Los felinos consiguieron su último título jugando de visita. Buscan que esta noche sea inolvidable y puedan coronarse campeones por primera vez en casa ante su acérrimo rival.

Con información de Bruno Vélez