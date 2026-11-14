Lista la gran fiesta del 21K de Nuevo León 2026

Se correrá el domingo 15 de noviembre por las principales calles de la ciudad con la disputa de 2 boletos al 21k del Mundial de Atletismo en Ruta Yangzhou

Con la mira puesta en la ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu, China, sede del medio maratón en el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta, el 28 de marzo del 2017, más de 4 mil corredores disputarán este domingo 15 de noviembre dentro de la 24.ª. Edición del 21K Nuevo León.

El evento tendrá además el atractivo de una premiación: $60,000 MXN para el primer lugar general, tanto en la rama femenil como varonil, así como también se otorgará un bono de $20,000 MXN al primer lugar que supere las marcas de 2025: 1:12:50 femenil y 1:03:36 varonil.

Teniendo como sede las instalaciones del Museo Metropolitano de Monterrey, ubicado sobre la avenida Zaragoza entre las calles Ocampo e Hidalgo, donde se ubicarán la salida y meta, el magno evento dará comienzo en punto de las 7:00 horas para dar comienzo el recorrido de 21.0975 km.

“Este es el Medio Maratón más rápido de México, así como el de mayor atractivo en cuanto a la premiación a la que esperan alcanzar los ganadores de los primeros lugares, quienes también buscarán obtener parte de los 330 mil pesos de la bolsa destinada entre los primeros cuatro lugares generales divididos en las ramas femenil y varonil, $165.000, para cada una”, expresó Edgar Treviño, presidente de la Asociación de Atletismo de Nuevo León, A.C.

El evento organizado en coordinación y apoyo del Municipio de Monterrey a través de su Dirección de Cultura Física y Deporte y el aval de Mundo del Atletismo en México A.C. contará con una participación de atletas de diferentes estados del país y del extranjero.

“Esperamos contar con un número importante de corredores elite nacionales y extranjeros, quienes disputarán palmo a palmo por alcanzar a colocarse en los primeros lugares, por lo que auguramos una competencia de muy alto nivel”, informó Luciano Ramírez Gallardo, iniciador y actual director técnico del 21K Nuevo León.

Entre los corredores élites de la rama varonil para participar se encuentran los corredores: Saúl Acosta, Luis Pérez, Julio Ortiz, Alexis Hernández, Vicent Gerald, Fernando Cervantes, Óscar Medina, José Almaguer y Eliud Kipkorir.

Mientras que en la rama femenil figuran: Argentina Valdepeña, Natali Mendoza, Kisper Biyaki, Marla Valtierra, Adela Honorato, Ivon Domínguez, Yeini Santacruz, Luz Rocha, Anayeli Cuate y Estefany Rodríguez.



Durante su recorrido, el evento abarcará un circuito comprendido por las avenidas Constitución, Morones Prieto, así como el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, donde se incluyen el Barrio Antiguo y el Paseo Santa Lucía, donde los espectadores podrán apoyar a cada uno de los participantes, creando con ello una gran fiesta familiar.