 Lionel Scaloni confirma a Messi de titular ante Colombia

”Leo va a jugar de entrada. No tenemos dudas y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo”, señaló el entrenador de la Albiceleste en la conferencia de prensa realizada en el Predio Lionel Messi, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza.

“El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo. Antes era un poco mas complejo porque a lo mejor había que cambiar más jugadores. Hoy no tenemos esa necesidad y el equipo funciona igual. No sé si es el mejor momento, después de la Copa América 2021 tuvimos buenos partidos. Esto es por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Hemos mantenido una línea y eso es lo que nos interesa”, añadió.