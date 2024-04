 Lionel Messi se encaró con el cuerpo técnico de Rayados

Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extra deportivas importantes.

No sé si puedan perjudicar al Monterrey, pero el negocio en esta llave no está en el Monterrey. Sabemos que el futbol es negocio, nosotros deportivamente la idea es ganar, después no puedo manejar otras cosas", comentó 'Tano' Ortiz.