Lionel Messi lidera remontada del Inter Miami ante Orlando City

El argentino Lionel Messi firmó un doblete este domingo en la victoria por 2-4 del Inter Miami sobre Orlando City, resultado que significó el primer triunfo de “Las Garzas” en la actual temporada de la MLS.

El capitán del conjunto de Florida sentenció el encuentro al minuto 90 con un gol de tiro libre que terminó por asegurar los tres puntos en condición de visitante, ante un rival que hasta ahora no había caído en su estadio frente al Inter Miami.

Remontada tras un primer tiempo adverso

El equipo miamense reaccionó en la segunda mitad luego de irse al descanso con desventaja de 2-0. Una pérdida de balón en salida permitió el primer tanto del Orlando City, mientras que al minuto 24 el argentino Martín Ojeda amplió la diferencia con un disparo cruzado.

Tras el descanso, el Inter Miami mostró otra versión. El argentino Mateo Silvetti, quien inició como suplente, descontó con un potente derechazo. Posteriormente, Messi igualó el marcador con un disparo desde fuera del área que se incrustó en la escuadra.

Cuando el encuentro parecía equilibrado, el venezolano Telasco Segovia adelantó nuevamente al Inter Miami tras una asistencia de Messi al minuto 85. Ya en el tiempo agregado, el astro argentino ejecutó con precisión un tiro libre que había sido provocado por una falta sobre él mismo, acción que además significó la expulsión de Colin Guske por doble amonestación.

Fragilidad defensiva y ausencias clave

Más allá del resultado, el partido volvió a evidenciar problemas defensivos en el conjunto dirigido por Messi, que continúa ajustando su estructura pese a los refuerzos incorporados en la pretemporada.

El equipo no contó con el uruguayo Luis Suárez, quien permanece lesionado, y aún resiente la salida de Sergio Busquets, retirado al término de la campaña anterior, cuya ausencia se percibe en el mediocampo.

Inicio de temporada como visitante

Actual defensor del título, el Inter Miami inició la campaña con una racha de cinco partidos consecutivos fuera de casa debido a las obras finales de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park.