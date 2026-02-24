Lindsey Vonn casi pierde la pierna en accidente en Milán-Cortina

La esquiadora reveló que sufrió un síndrome compartimental tras su caída en Milán-Cortina y requirió cirugía de emergencia

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn reveló que estuvo a punto de perder la pierna izquierda tras el grave accidente que sufrió durante el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina 2026, donde vivió la lesión “más extrema y dolorosa” de su carrera.

La multicampeona explicó en un video publicado en Instagram que el cirujano ortopédico Tom Hackett fue clave para evitar la amputación.

“Me salvó de que me amputaran la pierna. Ha sido, de lejos, la lesión más extrema, dolorosa y desafiante a la que me he enfrentado en 100 vidas”, expresó la atleta, visiblemente afectada.

Un diagnóstico de alto riesgo

Vonn detalló que el traumatismo le provocó un síndrome compartimental, una condición en la que aumenta peligrosamente la presión dentro del músculo, lo que puede cortar el flujo sanguíneo y causar daño permanente si no se atiende de inmediato.

La esquiadora relató que la lesión fue mucho más grave que la fractura de tibia detectada inicialmente tras rozar una puerta apenas 13 segundos después de iniciar su descenso el pasado 8 de febrero.

“Cuando tienes tanto traumatismo… básicamente se aplasta todo. Todo estaba hecho pedazos”, describió.

Cirugía de emergencia

Para salvar la extremidad, Hackett le practicó una fasciotomía, procedimiento que consiste en abrir el tejido para liberar la presión interna.

“La abrió por completo, la dejó respirar y me salvó”, explicó la deportista de 41 años.

Vonn añadió que el médico se encontraba en Cortina d'Ampezzo únicamente porque ella competía, lo que resultó decisivo para la rápida intervención.

La estadounidense permanece prácticamente inmóvil y en silla de ruedas. Además de la lesión en la pierna izquierda, confirmó que también sufrió una fractura en el tobillo derecho, por lo que deberá usar muletas al menos dos meses.

Pese a la gravedad del accidente, la campeona olímpica aseguró que no se arrepiente de haber competido.

“En la vida hay que tomar los puñetazos como vienen, y este me ha noqueado”, concluyó, agradeciendo el apoyo de aficionados y del equipo médico.