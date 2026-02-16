Lillard iguala récord en concurso de triples de la NBA

Damian Lillard ganó su tercer concurso de triples en el All Star e igualó la marca histórica de Larry Bird y Craig Hodges

Sin haber disputado un solo minuto esta temporada por lesión, Damian Lillard conquistó este sábado su tercer título en el concurso de triples del NBA All-Star Game, igualando el récord histórico de Larry Bird y Craig Hodges.

El base, de 35 años, ya había ganado las ediciones de 2023 y 2024, y sorprendió al inscribirse este año en Inglewood, al sur de Los Ángeles, pese a encontrarse en rehabilitación por la rotura del tendón de Aquiles sufrida en abril pasado cuando militaba en los Milwaukee Bucks.

Camino al título

En la primera ronda, Lillard sumó 27 puntos para avanzar a la final junto al novato Kon Knueppel (Hornets) y Devin Booker (Suns), quien registró 30 unidades.

Quedaron eliminados Donovan Mitchell (24), Norman Powell (23), Jamal Murray (18), Tyrese Maxey (17) y Bobby Portis Jr. (15).

En la ronda definitiva, Lillard elevó su cuenta a 29 puntos para superar a Booker, campeón en 2018, que terminó con 27, y a Knueppel, que registró 17.

“Quería tener un poco de competición. Sentí presión de estar otra vez delante de los aficionados, pero esto es lo que quiero, sumar a mi legado y mi reputación”, declaró tras la victoria en el Intuit Dome.

Lillard, nueve veces All Star y actual jugador de los Portland Trail Blazers, alcanzó así la marca de tres títulos consecutivos, igualando la hazaña lograda por Bird (1986-1988) y Hodges (1990-1992).

La jornada sabatina del All Star incluye además la competencia de tiro por equipos y el tradicional concurso de volcadas.