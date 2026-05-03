Liga MX: Tigres vs Chivas: ¿dónde y a qué hora ver?

El Volcán recibe este sábado el duelo de ida de Cuartos de Final del Clausura 2026, en una serie de alto voltaje entre felinos y rojiblancos

La espera terminó para los aficionados de la Liga MX. Este sábado 2 de mayo se pone en marcha la Liguilla del Torneo Clausura 2026 con el arranque de los Cuartos de Final, y uno de los partidos más atractivos será el choque entre Tigres UANL y Chivas de Guadalajara.

El duelo de ida se disputará en el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán, donde los felinos buscarán aprovechar su localía frente a un Guadalajara que llega como uno de los equipos más sólidos del torneo.

¿A qué hora juega Tigres vs Chivas?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión iniciará desde las 18:50 horas con la cobertura previa y análisis.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido?

Los aficionados podrán seguir el Tigres vs Chivas completamente en vivo y sin costo a través de:

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Así llegan Tigres

Los dirigidos por Guido Pizarro clasificaron a la Liguilla tras cerrar la fase regular en séptimo lugar con 25 puntos, pero llegan en gran momento anímico tras golear 5-1 a Mazatlán y vencer recientemente a Nashville en Concachampions.

Sin embargo, el reto para Tigres será manejar el desgaste físico por su doble competencia.

Posible alineación de Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Francisco Reyes; Fernando Gorriarán, Rómulo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Rodrigo Aguirre.

Así llega Chivas

El Guadalajara de Gabriel Milito cerró una destacada fase regular al terminar en segundo lugar con 36 puntos, aunque enfrentará este compromiso con bajas importantes por convocatorias a la Selección Mexicana.

Pese a ello, el Rebaño mantiene altas expectativas y buscará un resultado favorable como visitante.

Posible alineación de Chivas: Óscar Whalley; Miguel Gómez, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea; Efraín Álvarez, Ángel Sepúlveda.

Durante la fase regular, Tigres goleó 4-1 a Chivas en El Volcán, resultado que podría jugar un papel psicológico importante en esta nueva eliminatoria.

Con dos de las plantillas más competitivas del futbol mexicano frente a frente, el partido promete intensidad, estrategia y presión desde el primer minuto.