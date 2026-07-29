Liga MX sufre 11 bajas antes del duelo contra la MLS

Ante los cambios, fueron integrados Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Luis Gabriel Rey, Iker Fimbres, Elías Montiel, Javier Ruiz, Alexei Domínguez y Salomón Rondón

El equipo de la Liga MX llegará disminuido al All-Star Game 2026 frente a las figuras de la MLS, luego de que 11 jugadores incluidos en la convocatoria original quedaron fuera del encuentro que se disputará este miércoles 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

Las ausencias no responden a una sola causa. Algunas fueron determinadas por los clubes para priorizar sus compromisos del Apertura 2026, mientras otras se relacionan con molestias físicas, convocatorias juveniles y razones que hasta el momento no han sido detalladas.

La lista de bajas está integrada por Nahuel Guzmán, Keylor Navas, Bryan González, Richard Ledezma, Nicolás Castro, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Brian Rodríguez, Franco Romero, Armando González y Santiago Sandoval.

Chivas retira a cinco de sus seis convocados

El Guadalajara es el equipo más afectado por los cambios, pues inicialmente contaba con seis representantes y ahora solamente tendrá a Kevin Castañeda dentro del combinado mexicano.

Chivas solicitó que Bryan González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González permanecieran con el plantel para preparar el partido del viernes contra Puebla, programado apenas dos días después del Juego de Estrellas.

Santiago Sandoval tampoco viajará a Charlotte debido a que participa con la Selección Mexicana en el Campeonato Sub-20 de Concacaf. De esta forma, cinco futbolistas rojiblancos fueron retirados de la convocatoria.

Otra ausencia relevante será la de Keylor Navas. El guardameta de Pumas presentó una molestia en la rodilla durante el arranque del Apertura 2026, por lo que el club decidió no arriesgarlo ante sus siguientes compromisos.

También quedaron fuera Nahuel Guzmán, Nicolás Castro, Franco Romero, Gilberto Mora y Brian Rodríguez, aunque no fueron revelados los motivos específicos de estas bajas.

Ocho jugadores entran como reemplazos

Ante los cambios, fueron integrados Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Luis Gabriel Rey, Iker Fimbres, Elías Montiel, Javier Ruiz, Alexei Domínguez y Salomón Rondón.

Carlos Acevedo y Carlos Moreno ocuparán las plazas disponibles en la portería, mientras Pachuca incrementó su presencia con cuatro jugadores en la convocatoria actualizada.

Cruz Azul quedó como el club con mayor representación al aportar a Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, José Paradela y Carlos Rodríguez. Por parte de Tigres asistirán Jesús Garza, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán, mientras Iker Fimbres representará a Rayados.

El equipo será dirigido por Antonio Mohamed y todavía podría presentar ajustes antes del encuentro, debido a que la relación difundida mantiene a Franco Romero dentro del plantel y, al mismo tiempo, lo incluye entre los jugadores descartados.

El All-Star Game acumula 15 ausencias

La MLS tampoco contará con todos sus jugadores seleccionados originalmente. Lionel Messi y Rodrigo De Paul recibieron descanso después de la exigencia acumulada durante el Mundial 2026, mientras Mbekezeli Mbokazi quedó fuera por lesión.

Hugo Cuypers también causó baja tras concretar su transferencia de Chicago Fire a Monterrey. Sus lugares serán ocupados por Philip Zinckernagel, Andrés Cubas, Yannick Bright y Guilherme.

Con las 11 ausencias de la Liga MX y las cuatro de la MLS, el encuentro perdió a 15 integrantes de sus convocatorias originales, entre ellos algunos de los nombres que generaban mayor expectativa.

El partido comenzará a las 18:00 horas del centro de México. Será el quinto enfrentamiento entre los representativos de ambas ligas, una serie que domina la MLS con tres victorias por una del conjunto mexicano.