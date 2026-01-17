Liga MX: Rayados y Tigres a la carga por la pantalla de Azteca 7

Los partidos en donde verán acción Rayados y Tigres en esta jornada 3 del Clausura 2026 lo podrás disfrutar a través de Fut Azteca

La Liga MX vuelve a la actividad este viernes con el arranque de la jornada 3 del Clausura 2026, en donde los equipos regios buscarán salir con la victoria.

El conjunto de Rayados estará visitando al Mazatlán, mientras que Tigres recibirá en casa al Toluca, estos dos partido los podrás ver por la señal de Azteca 7 con la narración de los expertos de Fut Azteca.

Rayados a hilvanar victorias

Tras obtener el pasado martes su primer triunfo del torneo, Rayados buscará ligar victoria cuando se enfrente esta noche al Mazatlán en calidad de visitante.

El conjunto de la Pandilla ya anotó y ya sumó puntos luego de derrotar 2-0 al Necaxa, por lo que se espera que su nivel de futbol vaya en incremento en esta jornada 3.

Monterrey ha enfrentado en 11 juegos de Liga MX al Mazatlán, en cualquier estadio, con saldo de siete victorias para los regios, tres empates y sólo una derrota, con 16 goles a favor y siete en contra, para una diferencia de goles positiva de +9.

Este duelo se celebrá dentro de la actividad del Viernes Botanero.

📆 Viernes 16 de enero

🕘 8:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻 aztecadeportes.com⁣⁣⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes

Tigres de nueva cuenta ante Toluca

El calendario del Clausura 2026 volvió a poner rápidamente a Tigres y Toluca frente a frente como en la pasada final del futbol mexicano.

Los auriazules recibirán en casa al conjunto ‘choricero’ en busca de volver a la senda de la victoria tras el inesperado descalabro ante Pumas a mitad de semana.

La "U" tiene tres unidades en el actual certamen y será importante continuar con la cosecha de puntos antes de la pausa por los partidos de la Selección Mexicana.

El campeón Toluca derrotó el pasado miércoles por 3-1 a Santos Laguna y alcanzó el liderato en la segunda jornada junto con Chivas de Guadalajara, ambos con seis puntos.

No te pierdas las acciones de este interesante encuentro por la señal de Azteca 7

📆 Sábado 17 de enero

🕘 6:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻 aztecadeportes.com⁣⁣⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes