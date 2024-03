Liga MX Femenil y NWSL se unen en la Summer Cup 2024

La Liga MX Femenil y la National Women's Soccer League (NWSL) han fortalecido su colaboración con el anuncio de un nuevo torneo internacional para este verano: la Summer Cup 2024.

Este torneo reunirá a los seis mejores equipos de la Liga MX Femenil del año pasado con 14 clubes de la NWSL. La competencia contará con un formato único en el que liderar el grupo no garantiza el pase a las semifinales.

La Summer Cup 2024 está programada para iniciar el viernes 19 de julio y finalizar entre el 25 y 27 de octubre. El torneo contará con 5 grupos en los que todos los equipos se enfrentarán entre sí.

Cada equipo jugará al menos 3 partidos, lo que suma un total de 30 encuentros en la fase de grupos entre la Liga MX Femenil y la NWSL. Además, se disputarán 3 partidos adicionales en las etapas de Semifinales y Final.

Introducing the first-ever NWSL x LIGA MX Femenil Summer Cup. 🏆



The tournament will feature all 14 NWSL clubs and the six teams with the most points achieved in LIGA MX Femenil Clausura and Apertura during 2023.



Learn more below ⬇️⬇️⬇️