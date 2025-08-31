Liga MX Femenil anuncia cambio de horario en Clásico Regio

Pese a que el encuentro se jugará dos horas después, la fecha se mantiene en domingo 7 de septiembre y se jugará en el Estadio Universitario

La Liga MX Femenil anunció un cambio inesperado para la siguiente jornada, pues el Clásico Regio, encuentro correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025 tiene nuevo horario.

Mediante sus redes sociales, se informó que el partido pasó de las 17:00 horas a las 19:00, mientras que el día se mantiene igual, es decir, domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario.

Esta nueva edición del choque más esperado del torneo mexicano será una gran prueba principalmente para Rayadas, pues el equipo de Amelia Valverde ha tenido varios altibajos en el torneo.

Como es tradición con esta rivalidad, se esperan entre 15 y 20 mil personas en la grada del "Volcán", donde las felinas tienen una gran racha positiva frente a las albiazules, además, llegarán como favoritas por su mejor posición en la tabla.