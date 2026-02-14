Liga MX: Estos son los partidos del Viernes Botanero en jornada 6

La fecha seis del Clausura 2026 inicia con dos duelos que prometen emociones en el Viernes Botanero por la pantalla de Azteca 7

Este viernes 13 de febrero arranca la jornada 6 de la Liga MX, con dos duelos que presenta el Viernes Botanero, en el que Puebla recibirá a Pumas, y más adelante el campeón Toluca será local ante los Xolos de Tijuana en un juego que promete.

Los Pumas, quinto lugar de la tabla se meten a la cancha del conjunto de la "Franja" y aunque están sin derrotas en el actual certamen, existen muchas dudas en el funcionamiento de los dirigidos por Efraín Juárez, sumado a la eliminación en la Copa de Campeones de Cancacaf, donde no lograron avanzar más allás de la primera ronda.

Puebla, instalado en el sitio 13 del torneo, buscan sumar su segunda victoria y escalar posiciones.

En el siguiente partido, Toluca, sexto lugar y también invicto en la competición, estarán ante su afición frente a Xolos, equipo que del mismo modo no conoce la derrota en el 2026, pese a ubicarse décimos.

Partidos de la sexta jornada del Clausura 2026

Viernes 13: Puebla-Pumas UNAM y Toluca-Tijuana.

Sábado 14: San Luis-Querétaro, Pachuca-Atlas, Monterrey-León, Juárez FC-Necaxa y Guadalajara-América.

Domingo 15: Cruz Azul-Tigres UANL y Santos Laguna-Mazatlán