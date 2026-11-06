Liga MX entra en su recta final; Rayados busca la Liguilla

Monterrey, ubicado en el noveno puesto con 21 puntos y un partido pendiente, buscará acercarse a la zona de clasificación.

La recta final del Apertura 2026 entra en un momento decisivo. La Liga MX disputará este fin de semana su Jornada 16, penúltima del torneo regular, con nueve partidos que comenzarán a definir el panorama rumbo a la Liguilla y en los que Monterrey buscará mantenerse con posibilidades de clasificación.

Rayados llega a esta fecha en el noveno lugar de la tabla general, con 21 puntos y un partido pendiente. El equipo regiomontano todavía tiene opciones de meterse entre los primeros ocho, pero necesita sumar en sus compromisos restantes y aprovechar cualquier tropiezo de los clubes que están por encima.

El panorama es más complicado para Tigres, que ocupa la posición 15 con 15 unidades. El conjunto felino está prácticamente fuera de la pelea por la clasificación y tendrá una prueba complicada cuando reciba a Cruz Azul, uno de los tres equipos que encabezan el campeonato.

En la parte alta, América, Guadalajara y Cruz Azul llegan empatados con 29 puntos después de 15 encuentros. Las Águilas conservan el primer puesto por su mejor diferencia de goles, pero Chivas y La Máquina buscarán aprovechar las últimas dos fechas para quedarse con el liderato.

Rayados visita al Toluca y Tigres recibe a Cruz Azul

La actividad del viernes 6 de noviembre tendrá tres encuentros. Necaxa abrirá la jornada frente a Tijuana a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, mientras Atlético de San Luis recibirá a FC Juárez en el Estadio Libertad Financiera, en el mismo horario.

Más tarde, a las 21:00 horas, Atlante se medirá con Santos Laguna en el Estadio Azteca para cerrar la primera jornada de actividad.

El sábado 7 habrá cuatro partidos, entre ellos dos compromisos que involucran a los equipos regiomontanos. Tigres recibirá a Cruz Azul a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, en un encuentro en el que los felinos necesitan sumar para mantener vivas sus últimas posibilidades, mientras que los cementeros buscarán seguir en la pelea por el primer lugar.

A la misma hora, Monterrey visitará al Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Para Rayados, el encuentro representa una oportunidad importante de sumar tres puntos en su intento por alcanzar los puestos de clasificación.

La actividad sabatina comenzará a las 17:00 horas con el partido entre Atlas y Pachuca en el Estadio Jalisco.

El último encuentro del día será el clásico capitalino entre Pumas y América, programado para las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Las Águilas buscarán defender el liderato, mientras que los universitarios intentarán mejorar su posición en la clasificación.

La Jornada 16 concluirá el domingo 8 de noviembre con dos encuentros. Querétaro recibirá a Puebla a las 18:00 horas en el Estadio Corregidora y, a las 20:10 horas, mientras que León enfrentará a Guadalajara en el Nou Camp, donde Chivas buscará mantenerse en la disputa por la cima.

Así se jugará la Jornada 16 del Apertura 2026

Viernes 6 de noviembre

Necaxa vs. Tijuana | 19:00 horas | Estadio Victoria.

Atlético de San Luis vs. FC Juárez | 19:00 horas | Estadio Libertad Financiera.

Atlante vs. Santos Laguna | 21:00 horas | Estadio Azteca.

Sábado 7 de noviembre

Atlas vs. Pachuca | 17:00 horas | Estadio Jalisco.

Tigres vs. Cruz Azul | 19:00 horas | Estadio Universitario.

Toluca vs. Monterrey | 19:00 horas | Estadio Nemesio Diez.

Pumas vs. América | 21:10 horas | Estadio Olímpico Universitario.

Domingo 8 de noviembre

Querétaro vs. Puebla | 18:00 horas | Estadio Corregidora.

León vs. Guadalajara | 20:10 horas | Estadio Nou Camp.

Después de 15 partidos, el Apertura 2026 tiene tres equipos empatados en la cima. América, Guadalajara y Cruz Azul acumulan 29 puntos, aunque las Águilas ocupan el primer puesto gracias a una diferencia de goles de +15, por encima del +11 del Rebaño y el +10 de los celestes.

Atlas se encuentra en el cuarto lugar con 27 unidades, apenas dos por debajo del trío de líderes. Toluca ocupa la quinta posición con 24 puntos, mientras Tijuana, León y Santos Laguna completan los primeros ocho puestos con 22 unidades cada uno.

Fuera de la zona de clasificación aparece Monterrey, que tiene 21 puntos y un encuentro pendiente. Pumas y Querétaro suman 20 unidades, mientras Pachuca y Atlético de San Luis registran 19.

En la parte baja, Puebla tiene 16 puntos, Tigres acumula 15, Atlante suma 14 y Necaxa permanece con 10. FC Juárez ocupa el último lugar con apenas ocho unidades.

Tabla general del Apertura 2026

América — 29 puntos. Guadalajara — 29 puntos. Cruz Azul — 29 puntos. Atlas — 27 puntos. Toluca — 24 puntos. Tijuana — 22 puntos. León — 22 puntos. Santos Laguna — 22 puntos. Monterrey — 21 puntos. Pumas — 20 puntos. Querétaro — 20 puntos. Pachuca — 19 puntos. Atlético de San Luis — 19 puntos. Puebla — 16 puntos. Tigres — 15 puntos. Atlante — 14 puntos. Necaxa — 10 puntos. FC Juárez — 8 puntos.

Con solamente dos jornadas por disputarse, la pelea por los primeros lugares y los puestos de clasificación entra en su etapa más importante.