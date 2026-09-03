Liga MX define fechas para partidos aplazados por la Leagues Cup

Cinco encuentros del Apertura 2026 tendrán nuevos horarios tras la pausa provocada por la fase final de la Leagues Cup ante la MLS

Aunque la Liga MX continúa pese a que la Leagues Cup está a un juego de terminarse, ya se sabe cuándo será que el Apertura 2026 volverá al 100%.

Este miércoles, la Liga MX dio a conocer los horarios de los cuatro encuentros que fueron aplazados debido a la fase final torneo conjunto con la MLS.

En total serán cinco encuentros los que tendrán nuevos horarios, cuatro correspondientes a la Jornada 7 y uno de la Jornada 8.

La Liga BBVA MX informa la reprogramación de partidos del Torneo Apertura 2026 por la Fase Final de la Leagues Cup. 📰👇 pic.twitter.com/lARKuindhh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026 ¿Cuándo se jugará el Pumas vs. León? El primer compromiso con nuevo horario es el Pumas vs. León, que se jugará el próximo 10 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio de Ciudad Universitaria. El Puebla vs. Toluca se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Cuauhtémoc. ¿Cuándo se disputarán los partidos pendientes de la Jornada 7? De dicho partido, tendrán que pasar casi un mes y medio, el 28 de octubre, para que se dispute el América vs. Xolos de la Jornada 7, en el estadio Azteca. Mientras tanto, el Querétaro vs. Rayados de la Jornada 7 pasará a jugarse el 14 de noviembre a las 17:00 horas en la "Corregidora". ¿Qué partido de la Jornada 8 adelantó la Liga MX? Por último, la Liga MX también adelantó el duelo entre León y Atlético de San Luis de la Jornada 8, para pasar a jugarse el 14 de septiembre a las 19:00 horas.