Liga MX define fechas para partidos aplazados por la Leagues Cup

Aunque la Liga MX continúa pese a que la Leagues Cup está a un juego de terminarse, ya se sabe cuándo será que el Apertura 2026 volverá al 100%.
Este miércoles, la Liga MX dio a conocer los horarios de los cuatro encuentros que fueron aplazados debido a la fase final torneo conjunto con la MLS.
En total serán cinco encuentros los que tendrán nuevos horarios, cuatro correspondientes a la Jornada 7 y uno de la Jornada 8.
La Liga BBVA MX informa la reprogramación de partidos del Torneo Apertura 2026 por la Fase Final de la Leagues Cup. 📰👇 pic.twitter.com/lARKuindhh— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026
¿Cuándo se jugará el Pumas vs. León?
El primer compromiso con nuevo horario es el Pumas vs. León, que se jugará el próximo 10 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio de Ciudad Universitaria.
El Puebla vs. Toluca se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.
¿Cuándo se disputarán los partidos pendientes de la Jornada 7?
De dicho partido, tendrán que pasar casi un mes y medio, el 28 de octubre, para que se dispute el América vs. Xolos de la Jornada 7, en el estadio Azteca.
Mientras tanto, el Querétaro vs. Rayados de la Jornada 7 pasará a jugarse el 14 de noviembre a las 17:00 horas en la "Corregidora".
¿Qué partido de la Jornada 8 adelantó la Liga MX?
Por último, la Liga MX también adelantó el duelo entre León y Atlético de San Luis de la Jornada 8, para pasar a jugarse el 14 de septiembre a las 19:00 horas.