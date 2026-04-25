Liga MX: Arranca jornada 17, último Viernes Botanero del torneo

Se ponen en marcha la jornada 17 del Clausura 2026, en donde se definen los últimos lugares de la liguilla, para definir a los ocho equipos invitados

El Viernes Botanero tendrá su última función en el actual Clausura 2026 con el partido entre Puebla y Querétaro desde la cancha del estadio Cuauhtémoc, a partir de las 21:00 horas.

Ambos cuadros ya no tienen oportunidad de alcanzar la liguilla, por la posición que ocupan en el torneo, pero esperan brindarse ante la afición para tener un cierre digno en la competencia.

Tendrá Azteca 7 triple cartelera este sábado

Este 25 de abril, las emociones de la jornada 17 llegan recargadas a la señal de TV Azteca.

Las acciones arrancan en el estadio Universitario, donde Tigres recibe a Mazatlán en punto de las 17:00 horas. Posteriormente, nos trasladamos al Estadio Nemesio Diez donde Toluca se mide a León y para finalizar, Juárez recibe al Atlético de San Luis a las 21:00 horas.

Partidos de la jornada 17 del Clausura 2026

Viernes 24 de abril:

Puebla vs Querétaro - 21:00 horas

Sábado 25 de abril:

Pachuca vs Pumas - 17:00 Hrs.

Tigres vs Mazatlán - 17:00 Hrs.

Toluca vs León - 19:05 Hrs.

Chivas vs Xolos - 19:07 Hrs.

FC Juárez vs Atlético de San Luis - 21:00 Hrs.

América vs Atlas - 21:10 Hrs.

Domingo 26 de abril:

Santos vs Monterrey - 17:00 Hrs.

Cruz Azul vs Necaxa - 19:05 Hrs.