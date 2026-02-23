Liga de Voleibol cancela juegos por riesgos en Jalisco

La Liga de Voleibol Profesional de México cancela los partidos del 22 de febrero; el presidente de la federación quedó varado en el aeropuerto

La Liga de Voleibol Profesional de México anunció la suspensión de los partidos programados para este domingo 22 de febrero de 2026, como medida preventiva ante los incidentes y reportes de riesgo en materia de seguridad registrados en Jalisco y otras entidades del país.

La determinación se tomó con el objetivo de salvaguardar la integridad de atletas, cuerpos técnicos, staff operativo, árbitros, aficionados y público en general.

Presidente de la federación queda varado

En el contexto de la jornada de violencia, se informó que el presidente de la federación quedó varado en el aeropuerto debido a la situación de seguridad, lo que se suma a las afectaciones logísticas que enfrentan los equipos.

En el comunicado enviado a las franquicias, la Liga subrayó que la suspensión responde a una acción preventiva, priorizando en todo momento la seguridad de todas las personas involucradas en la competencia.

Asimismo, indicó que la reprogramación de los encuentros se dará a conocer a la brevedad, junto con las indicaciones operativas correspondientes.

Instrucciones a los clubes

Mientras se define el nuevo calendario, la organización solicitó a las franquicias:

Suspender traslados no indispensables y mantener comunicación con su enlace operativo.

Reportar por la misma vía el estatus de sus equipos y staff, incluyendo ubicación segura y situación general.

Atender únicamente la información emitida por canales oficiales de la Liga.

El documento fue firmado por María Fernanda Ramírez Maupomé, responsable del Área Jurídica de la Liga, quien agradeció la comprensión y colaboración de los equipos ante la medida extraordinaria.