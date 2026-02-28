Liga de Campeones: Así quedaron los partidos de octavos de final

Real Madrid y Manchester City vuelven a encontrarse en la Liga de Campeones, además habrá duelo con sabor a revancha entre PSG y Chelsea

Real Madrid y Manchester City repetirán lo que ya es otro clásico en la Liga de Campeones, con un nuevo enfrentamiento en los octavos de final, en el que el PSG y el Chelsea reeditarán la final del Mundial de Clubes disputado el pasado año en Estados Unidos.

Mientras tanto, el Barcelona evitó el cruce con el PSG y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham, lo que deja al cuadro 'red' ante el Galatasaray, verdugo del Juventus, y al Arsenal, líder de la primera fase, ante el Bayer Leverkusen.

El sorteo en la sede de la UEFA en Nyon, con la mano del croata Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla y del Barcelona, con el que ganó la Champions 2015, deparó ese triple duelo entre LaLiga y la "Premier", más la repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025, con el duelo PSG-Chelsea, resuelto del lado inglés en Nueva York.

También confirmó que no podrá haber un cruce Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena de Budapest, aunque sí puede haber un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la 'infernal' parte plata del cuadro como la define la UEFA y el Barça y el Atlético por la azul.

Así quedaron los octavos de final de Champions

PSG (FRA)-Chelsea (ING)

Real Madrid (ESP)-Manchester City (ING)

Newcastle (ING)-Barcelona (ESP)

Bodo/Glimt (NOR)-Sporting de Portugal (POR)

Galatasaray (TUR)-Liverpool (ING)

Atalanta (ITA)-Bayern Múnich (GER)

Atletico de Madrid (ESP)-Tottenham (ING)

Leverkusen (GER)-Arsenal (ING).