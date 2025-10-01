Liderará Diana Flores a estrellas en el flag football en Londres

Diana Flores, capitana de la selección mexicana de flag football, será la quarterback que liderará al equipo de la leyenda Chad 'Ochocinco'

La mexicana Diana Flores será la quarterback que liderará al equipo de la leyenda Chad 'Ochocinco' Johnson que enfrentará al conjunto de Ryan Fitzpatrick en el 'NFL's Flag Football Game on YouTube: London Edition' que se realizará el próximo 11 de octubre en Londres.

"Con leyendas de la NFL, creadores globales y estrellas de la música compartiendo el campo estamos creando una experiencia única en el Reino Unido, a la vez que conectamos con aficionados de todo el mundo a través de nuestras transmisiones en vivo de YouTube para seguir impulsando el crecimiento del flag football", afirmó Ian Trombetta, vicepresidente sénior de marketing social de la NFL.

Este evento se realizará en la previa del juego de la semana seis de temporada regular que sostendrán New York Jets y Denver Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium de esta ciudad el 12 de octubre como parte de su serie internacional de partidos fuera de territorio estadounidense.

Será la segunda edición del 'NFL's Flag Football Game on YouTube', el primero se realizó previo al Super Bowl LIX de febrero pasado.

Este partido de flag football enfrentará a figuras como Diana Flores, capitana de la selección mexicana de este deporte y embajadora de la NFL, a jugadores históricos como Chad 'Ochocinco' y Ryan Fitzpatrick, estrellas musicales y creadores de contenido.

"Tras el éxito de nuestro partido de flag football en el Super Bowl LIX nos entusiasma traer esa misma mezcla de cultura y competencia internacional a Londres por primera vez", subrayó Ian Trombetta.

Diana Flores ha guiado a la selección de flag football de su país a dos a ganar las ediciones de 2022 y 2025 de los World Games.

En el 2022 fue nombrada embajadora de la NFL a nivel mundial, desde entonces ha protagonizado campañas para promover el fútbol americano y el flag football alrededor del mundo.

En el Pro Bowl 2023 fue la coordinadora ofensiva del equipo de la Conferencia Americana, que fue dirigido por Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama.

Además de Flores participarán en este evento la jugadora de flag football de EUA Ashlea Klam; la campeona europea de este deporte, Phoebe Schecter; Aitch, rapero británico, y Gunna, estadounidense del mismo género musical.

Entre los creadores que se les unirán están Deestroying, Khaby Lame, Speedy Morman, Jamie Laing, Sam Thompson, Nella Rose, Tommy Fury, SV2, Jay Cinco, Mabe, entre otros.