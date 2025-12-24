Lideran Rayados y Tigres los juegos más vistos del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer los cinco partidos con mayor audiencia del Apertura 2025, un torneo que rompió récords de goles, asistencia y consumo por televisión

A través de sus redes sociales, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, compartió los principales indicadores del Apertura 2025, que cerró como el más goleador del año y con una fuerte respuesta del público tanto en estadios como frente a la pantalla.

Rayados y Tigres, protagonistas en el rating

En cuanto a audiencia, la Liga MX reportó un crecimiento del 11 por ciento frente al Clausura 2025.

Los partidos más vistos del torneo estuvieron dominados por equipos del norte del país, particularmente Monterrey y Tigres.

De los cinco encuentros con mayor rating, cuatro correspondieron a la Liguilla, mientras que solo uno fue de fase regular: el clásico América vs Chivas.

El balance del cierre del 2025 de la @LigaBBVAMX registró incrementos en rubros de rating y audiencia, así como el posicionamiento de Clubes entre los primeros de la @Concacaf, récord de goles y más minutos con jugadores que participaron en la regla de menores pic.twitter.com/TPs3bgH0wI — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) December 20, 2025

Cabe destacar que los cinco partidos más vistos del Apertura 2025 fueron:

Toluca vs Monterrey (Semifinal Vuelta) – 7 millones

Tigres vs Cruz Azul (Semifinal Vuelta) – 6.91 millones

Toluca vs FC Juárez (Cuartos de Final Vuelta) – 6.02 millones

Cruz Azul vs Chivas (Cuartos de Final Vuelta) – 5.42 millones

América vs Chivas (Jornada 8) – 5.28 millones

Chivas y Cruz Azul aparecieron dos veces en el listado, mientras que América solo figuró en un encuentro, sin embargo las finales entre Toluca y Tigres no logaron destacar en el top cinco.

Récord de goles y más espectáculo

De acuerdo con los datos oficiales, el segundo torneo de 2025 registró 507 goles, lo que representó un incremento del 9 por ciento respecto al Clausura.

El promedio fue cercano a tres anotaciones por partido, una cifra que confirma un campeonato más abierto y ofensivo.

Este aumento en la producción goleadora se reflejó también en el interés de los aficionados, especialmente durante la fase final, donde los partidos elevaron su nivel de intensidad y dramatismo.

Los estadios, con mayor afluencia

El Apertura 2025 también mostró números positivos en asistencia. En total, 3.4 millones de personas acudieron a los estadios de la Liga MX, un crecimiento del 5 por ciento en comparación con el mismo torneo del año anterior.

La asistencia promedio superó los 22 mil aficionados por encuentro, con un aumento del 5.3 por ciento, consolidando el regreso del público a las tribunas.

La Regla de Menores, con mayor presencia

Otro punto destacado fue la participación de jóvenes futbolistas. Un total de 98 jugadores sumaron minutos bajo la Regla de Menores, con un promedio de 345 minutos por elemento, una señal positiva en el desarrollo de talento nacional.

Con estos números, el Apertura 2025 se consolidó como uno de los torneos más exitosos en la era reciente del futbol mexicano, tanto en espectáculo como en impacto mediático.