 Lideran equipos mexicanos en el ranking de la Concacaf

La Concacaf publicó la última actualización de su ranking de clubes, que refleja el desempeño de los equipos hasta el 18 de marzo.

Destacan varios equipos mexicanos en los primeros puestos, liderados por Rayados de Monterrey, seguido por Club América y Tigres UANL.

También se incluyen otros equipos de la Liga MX como Pachuca y León en los primeros cinco lugares.

Más adelante en la lista se encuentra el Colombus Crew, campeón de la MLS Cup 2023, seguido por Chivas de Guadalajara, Inter de Miami, Toluca y Philadelphia Union.

Cabe destacar que, el desempeño de Lionel Messi ha sido crucial para el Inter Miami, que el año pasado ganó la Leagues Cup pero no logró la MLS 2023.

Su participación en la Concacaf Champions Cup ha elevado al equipo en el ranking de la zona, colocándolo entre los diez mejores.

Según el último informe de la Concacaf, publicado el martes, Rayados de Monterrey sigue liderando el ranking.

En la última actualización del ranking regional, diez equipos experimentaron cambios significativos. Necaxa escaló 10 lugares para situarse en el puesto 24, mientras que Querétaro también avanzó 10 posiciones, ahora ocupando el lugar 19 en la clasificación.

The latest edition of the Concacaf Club Rankings is out🔝



▶️ @InterMiamiCF vault into Top 10 pic.twitter.com/ni4aViZmf7