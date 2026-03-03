Lidera Nico Sánchez nuevo cuerpo técnico en Rayados

La decisión de la directiva se produjo tras una serie de resultados irregulares que alejaron al equipo de los primeros puestos de la tabla general.

Rayados anunció cambios en su cuerpo técnico de cara a lo que resta del torneo Clausura 2026. La directiva decidió separar del cargo al entrenador español Domènec Torrent y apostar por una estructura encabezada por exjugadores identificados con la institución.

El presidente deportivo, José Antonio “Tato” Noriega, confirmó que Nicolás “Nico” Sánchez asumirá la dirección técnica del primer equipo, acompañado por Walter Erviti y Severo Meza como auxiliares.

Regreso de históricos al banquillo

Nico Sánchez, exdefensa central argentino, fue uno de los futbolistas más representativos en la etapa reciente del club, reconocido por su liderazgo y aporte ofensivo desde la zaga. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir al plantel en un momento clave del campeonato.

Walter Erviti, exmediocampista argentino que también defendió los colores del Monterrey, se integrará al cuerpo técnico para aportar experiencia táctica y conocimiento del vestidor. Por su parte, Severo Meza, canterano y multicampeón con la institución, reforzará el trabajo interno con el grupo.

La decisión de la directiva se produjo tras una serie de resultados irregulares que alejaron al equipo de los primeros puestos de la tabla general. La derrota más reciente incrementó la presión sobre el proyecto encabezado por Torrent.

Con este movimiento, la dirigencia busca recuperar estabilidad en el funcionamiento colectivo y mejorar el rendimiento en la recta final del torneo. El objetivo inmediato es asegurar posiciones que permitan competir por el pase a la Liguilla.

Objetivos del equipo en el Clausura 2026

El nuevo cuerpo técnico tendrá la tarea de reorganizar al equipo, fortalecer la identidad institucional y sumar puntos en las próximas jornadas. La directiva apuesta por el conocimiento interno y la conexión con la afición como factores para impulsar la reacción deportiva.

Rayados enfrentará compromisos determinantes en las siguientes fechas, en un calendario que definirá sus aspiraciones dentro del Clausura 2026.