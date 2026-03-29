Lidera ‘Hormiga’ González ranking de los más caros en Liga MX

El delantero de Chivas duplicó su precio y se posiciona como el futbolista más caro del torneo debido a su constante rendimiento desde el Apertura 2025.

Armando “Hormiga” González se consolidó como uno de los nombres más relevantes del Clausura 2026 tras alcanzar el liderato de goleo, recibir convocatoria a la Selección Mexicana y posicionarse como el futbolista mejor valuado de la Liga MX. Su rendimiento dentro de la cancha no solo elevó su perfil deportivo, también impactó directamente en su valor de mercado.

La más reciente actualización de Transfermarkt reflejó cambios significativos en la cotización de los jugadores del futbol mexicano. Estas variaciones responden al desempeño individual, la constancia en torneos recientes y la proyección que cada futbolista ha logrado dentro y fuera del país.

¿Quién es el jugador más valioso de la Liga MX en 2026?

El delantero de Chivas, Armando “Hormiga” González, encabeza la lista con un valor de 15 millones de euros. La cifra representa un crecimiento notable respecto a su valoración anterior, la cual prácticamente duplicó en el último reporte.

Este aumento se relaciona directamente con su desempeño en torneos recientes. En el certamen anterior, el atacante se coronó campeón de goleo con 12 anotaciones, compartiendo el liderato con Joao Pedro y Paulinho. Para el Clausura 2026, mantiene el mismo ritmo al sumar 10 goles, lo que lo coloca nuevamente en la cima de los artilleros.

Su regularidad frente al arco y su participación en momentos clave han sido determinantes para su proyección, tanto en su club como en el entorno del futbol nacional.

¿Qué otros jugadores destacan en el ranking de Transfermarkt?

En el segundo lugar aparece Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, con un valor estimado en 12 millones de euros. Su desempeño en el medio campo y su consistencia lo han convertido en uno de los jugadores más sólidos de su posición.

El tercer escalón del listado presenta un empate entre varios futbolistas con una cotización de 10 millones de euros. Entre ellos se encuentran Alejandro Zendejas del Club América, además de Gilberto Mora de Xolos, Marcel Ruiz de Toluca y Raphael Veiga, también del conjunto azulcrema.

Este grupo refleja la competitividad dentro de la liga y la diversidad de talento en distintas posiciones, desde mediocampistas hasta jugadores ofensivos con impacto directo en el marcador.

¿Cómo influye el rendimiento en el valor de mercado?

Las cifras publicadas por Transfermarkt durante el Clausura 2026 evidencian que el rendimiento deportivo tiene un efecto inmediato en la cotización de los futbolistas. Factores como goles, asistencias, regularidad y participación en selecciones nacionales inciden directamente en su valor.

En el caso de González, su capacidad goleadora y su protagonismo en el torneo fueron determinantes para alcanzar la cima del ranking. De igual forma, el desempeño constante de jugadores como Lira o Zendejas respalda su presencia entre los mejor valuados.