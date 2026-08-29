Lidera el finlandés Sami Pajari el Rally de Paraguay

El piloto finlandés encabeza la competencia en Itapúa tras completar los primeros tramos de grava y tierra roja del recorrido.

El finlandés Sami Pajari se convirtió este viernes en el primer líder del Rally de Paraguay, la undécima prueba del campeonato mundial de la especialidad (WRC), tras completar los 153,38 kilómetros de recorrido de esta jornada, divididos en 8 tramos de grava y tierra roja en el departamento de Itapúa, con tiempo de 1.28.28.8.

El piloto de 24 años se mantuvo entre los primeros 5 mejores clasificados hasta el séptimo tramo, cuando tomó el liderato a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1 y no lo volvió a soltar.

El neozelandés Hayden Paddon terminó en el segundo puesto tras detener el cronómetro 11.9 segundos más tarde que el líder, y sobre su Hyundai i20 N Rally1.

En tanto que el británico Elfyn Evans, que lidera el campeonato tras 10 pruebas completas, fue el gran damnificado del día tras sufrir la ponchadura de un neumático en el séptimo tramo.

Sin embargo, Evans cerró el podio de este primer día de carreras cronometradas con un tiempo 56.3 segundos mayor al de Pajari.

Con estos resultados, Evans continúa al frente de la clasificación general con 216 puntos, pero ve reducirse su distancia con respecto a Pajari, el segundo de la tabla con 196 enteros, y quien hoy descontó 10 unidades al líder.

El Rally de Paraguay continuará mañana con un recorrido de 137,34 kilómetros divididos en 9 secciones, que darán paso al cierre de la prueba del domingo, cuando se correrán 68,16 kilómetros.