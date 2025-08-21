Leylah Fernández vence a la rumana Cristian y accede a octavos

Fernández, 33 de la lista mundial, apuesta a repetir la mejor actuación de su carrera profesional, lograda en 2021, al ganar la final en Monterrey

La canadiense Leylah Fernández, séptima favorita, derrotó este lunes por 6-3, 7-5 a la rumana Jaqueline Cristian para clasificarse a los octavos de final del Abierto de tenis de Monterrey, torneo 500 de la WTA.

Fernández, 33 de la lista mundial, apuesta a repetir la mejor actuación de su carrera profesional, lograda en 2021, al ganar la final en Monterrey y clasificarse a la semifinal en el Abierto de Estados Unidos.

Ante Cristian, raqueta 50 del mundo, mantuvo impecable su saque y con un 87 por ciento de puntos ganados con el primer servicio, mostró superioridad ante la europea, que mejoró mucho en el segundo set, mas no le alcanzó.

En la primera manga, la canadiense hizo un quiebre en el cuarto juego, suficiente para asegurar el triunfo.

En el segundo, la rumana fue paciente, pero con la pizarra 5-5, Leylah rompió en el undécimo juego para firmar su acceso a la fase de las 16 mejores, en la que enfrentará a la ganadora entre la eslovaca Rebecca Sramkova y la mexicana Victoria Rodríguez.

En la jornada vespertina, con mucho calor, la rusa Kamilla Rakshimova venció a la española Jessica Bouzas por 6-4, 7-5 en un duelo con numerosas rupturas de saque.

Bouzas fue delante 3-2, pero no confirmó el quiebre y fue la rusa la que le dio la vuelta al marcador con una ruptura decisiva en el décimo juego. En el segundo set, volvió a descifrar el saque de la española, en el duodécimo juego, y aseguró el triunfo.

La belga Elise Mertens, quinta cabeza de serie, se impuso por 6-4, 6-3 a la rusa Anna Blinkova, con su mejor rendimiento en los momentos decisivos. Salió ilesa en cuatro de seis oportunidades de perder el servicio.

En otros duelos, la alemana Tatjana Maria superó por 7-6(5), 7-5 a la húngara Anna Bondar; la checa Marie Bouzkova eliminó por 6-4, 6-3 a la turca Zeynep Sonmez y la croata Donna Vekic, por 6-3, 6-3 a la griega Maria Sakkari.

El Abierto de tenis de Monterrey, que transcurre una semana antes del US Open, se jugará en cancha rápida con una bolsa de premios de un millón 64,510 dólares.