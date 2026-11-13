Levanta Jorge Domene la mano para volver a Tigres

Tigres atraviesa un momento complicado y Jorge Domene levantó la mano para volver a formar parte de la directiva felina, con el objetivo de contribuir a recuperar el rumbo de la institución.

En entrevista para Info 7, el exdirectivo aseguró que le encantaría regresar al club, aunque reconoció que hasta el momento no ha tenido contacto directo con los dirigentes.

“No ha habido un contacto directo, sin embargo, es importante poder compartir con ustedes que yo sí me encantaría poder estar ahí. Yo sé que es una decisión de los directivos y dueños”, dijo Domene.

“Yo levanto la mano, aquí estoy a las órdenes, tengo una muy buena relación actualmente con Víctor Manuel, conozco a mucha gente que puede estar sumándose a poder retomar muchas de las cosas que hoy están, si no perdidas, no bien manejadas”, agregó.

Veo una falta de liderazgo (En Tigres) que hay que retomar: Jorge Domene @RegioAguirre @AlecsAguir https://t.co/1b6DLCvnl6 — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) November 12, 2026

Se siente preparado para encabezar un nuevo proyecto

Sobre su capacidad para encabezar un nuevo proyecto deportivo, Domene aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para asumir el reto y buscar que Tigres recupere el protagonismo que ha tenido en otros momentos de su historia.

“Evidentemente me siento con la capacidad para hacerlo, ya aprendí, ya tragué mis errores y tengo muy claro el panorama que hoy pudiera darse la vuelta para retomar al Tigre que siempre hemos conocido”, explicó el exdirectivo regio.

“Yo veo ahorita que lo que está viviendo Tigres es como fue en ese entonces. Algo dejaron de hacer bien y se llegó a ese punto”, aseguró.

Asimismo, comparó la situación actual del equipo con la crisis que vivió hace tres décadas, cuando descendió a la entonces Primera A, y consideró que en ambas etapas hubo decisiones que dejaron de tomarse correctamente.

Cuestiona liderazgo y manejo de las leyendas

El exdirectivo también señaló que uno de los aspectos que necesita recuperar la institución es el liderazgo, pues consideró que ha faltado una visión clara para mantener la grandeza y los resultados que caracterizaron al club durante años.

Asimismo, Domene cuestionó el manejo que ha tenido la institución con algunas de sus leyendas, al considerar que sus salidas reflejan una falta de atención a la esencia y los valores que deben caracterizar a un directivo.

Por último, señaló que una de sus primeras acciones, en caso de regresar a la institución, sería recuperar la integración entre cuerpo técnico, jugadores y afición, con el propósito de generar nuevamente armonía entre todos los sectores del club.

De esta manera, Jorge Domene manifestó su disposición para volver a la directiva de Tigres y aportar la experiencia que adquirió durante su primera etapa, cuando participó en el proyecto que consiguió el regreso del equipo a Primera División.